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Giriş Tarihi: 22.6.2022 09:05 Son Güncelleme: 22.6.2022 09:05

Öğretmen Maaşı 2022 - İlköğretim Ve Lisede Ücretli Ve Kadrolu Öğretmen Maaşları Ne Kadar?

Öğretmen Maaşı 2022 - İlköğretim Ve Lisede Ücretli Ve Kadrolu Öğretmen Maaşları Ne Kadar?

Öğretmenlik, en kutsal meslekler arasında yer alıyor. Çocukların gelişiminde aileden sonra en önemli etkenlerden biri öğretmenler olarak görülüyor. Bu nedenle pek çocuk, öğretmen olmanın hayallerini kuruyor. Günümüzde pek çok öğretmenlik çeşidi bulunuyor. Peki, öğretmen maaşı 2022 yılında ne kadar oldu? İlköğretim ve lisede ücretli ve kadrolu öğretmen maaşları ne kadar?

Pek çok öğretmen, maaşlarının 2022 yılında nasıl olacağını merak ediyor. Bu nedenle ilköğretim ve lisede ücretli ve kadrolu öğretmen maaşları ne kadar sorusu sıklıkla gündeme geliyor. Memurların maaşlarına ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yıl içerisinde iki kez zam yapılıyor. Peki, öğretmen maaşı 2022 yılında ne kadar?

Öğretmen Maaşı Ne kadar?

Enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave artış ile birlikte, aile yardım ödeneği dahil (0 ila 6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır) en düşük memur maaşı 6 bin 368 TL'ye çıktı. Öğretmen maaşı 2022 yılında 8 bin 596 TL oldu.

Öğretmenlerin maaşları eğitim verdiği kurumlara göre değişiklik gösterebiliyor. Bunun nedeni ise kamu kurumları ve özel kurumların birbirinden farklı maaş ödemeleri yapmalarından kaynaklanıyor.

Sınıf öğretmenleri, herhangi bir aksaklık olmadan okula devam etmeleri durumunda ek ücret alıyor. Bu ek ders ücreti ortalama 2000 TL olarak belirlendiğinden, öğretmen maaşları 8500 TL oluyor. Bu nedenle sınıf öğretmeni maaşının bu aralıkta olduğunu söyleyebiliriz. Bunların yanı sıra bazı durumlar, sınıf öğretmenlerinin maaşlarını etkileyebiliyor. İşte sınıf öğretmeninin maaşını etkileyen faktörler:

  • Medeni Hal
  • Çocuk Sayısı
  • Sendika
  • BES (Bireysel Emeklilik Sigortası)s

Ücretli Öğretmen Maaşı Ne Kadar?

Ücretli öğretmen maaşı, 2021 yılının temmuz ayında artırılmıştı. 2022 yılı içerisinde ise memurlara %30.5 oranında zam yapıldı. Bu sayede ücretli öğretmenler ders başına 28,01 TL almaya başladı. Ücretli öğretmen maaş hesaplama için ise pek çok site bulunuyor. İnternet üzerinde arama yaparak kolaylıkla maaş hesaplayabilirsiniz. 2022 yılı içerisinde ücretli bir öğretmen haftada 30 saat derse girdiğinde, aylık olarak 3.360,64 TL maaş alabiliyor.

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Öğretmen Maaşı 2022 - İlköğretim Ve Lisede Ücretli Ve Kadrolu Öğretmen Maaşları Ne Kadar?
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