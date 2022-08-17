Haberler Yaşam Haberleri Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor? MEB ile 2022 Öğretmen seminerleri olacak mı, online mı yapılacak?
Giriş Tarihi: 17.8.2022 14:57

Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor? MEB ile 2022 Öğretmen seminerleri olacak mı, online mı yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim takvimi açıklandı. Milyonlarca öğretmenin merakla beklediği Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor, seminerler olacak mı ve online mı sorusu yanıt buldu. 12 Eylül’de tam zamanlı olarak başlayacak yüz yüze eğitim öncesi öğretmenlere, okulların yeniden açılması sürecine ilişkin seminerler verilecek. MEB tarafından açıklanan 2022 – 2023 eğitim öğretim takviminde, seminer tarihleri ile ilgili de bilgi yer aldı. İşte Öğretmen seminer tarihleri

Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor? MEB ile 2022 Öğretmen seminerleri olacak mı, online mı yapılacak?

Öğretmen seminerleri ile ilgili tarihler netlik kazandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül tarihinde, tüm kademeler için geçerli olmak üzere yüz yüze başlayacak. Eylül ayının ilk haftasında, okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimi gerçekleştirilecek. Peki Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor? MEB ile 2022 Öğretmen seminerleri olacak mı, online mı yapılacak?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim ve öğretim takvimine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 01 Eylül 2022 Perşembe günü başlayacak.

SEMİNERLER KAÇ GÜN SÜRECEK?

Öğretmen seminerleri 1 Eylül'de başlayacak. Okullar da 12 Eylül'de eğitim ve öğretime başlayacak. 9 Eylül'e kadar seminerlerin devam etmesi bekleniyor.

MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI NELER?

1. Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak.

2. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.

3. Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak. 4. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.

5. Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek

6- Öğrenci, veli ve çevre etkileşimini artırmak. 7. Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.

8. Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile içerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.

9. Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak.

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Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor? MEB ile 2022 Öğretmen seminerleri olacak mı, online mı yapılacak?
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