Öğretmen seminerleri ile ilgili tarihler netlik kazandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül tarihinde, tüm kademeler için geçerli olmak üzere yüz yüze başlayacak. Eylül ayının ilk haftasında, okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimi gerçekleştirilecek. Peki Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor? MEB ile 2022 Öğretmen seminerleri olacak mı, online mı yapılacak?
2022-2023 eğitim ve öğretim takvimine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 01 Eylül 2022 Perşembe günü başlayacak.
Öğretmen seminerleri 1 Eylül'de başlayacak. Okullar da 12 Eylül'de eğitim ve öğretime başlayacak. 9 Eylül'e kadar seminerlerin devam etmesi bekleniyor.
1. Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak.
2. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.
3. Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak. 4. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.
5. Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek
6- Öğrenci, veli ve çevre etkileşimini artırmak. 7. Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.
8. Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile içerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.
9. Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak.