Öğretmen seminerleri ile ilgili tarihler netlik kazandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül tarihinde, tüm kademeler için geçerli olmak üzere yüz yüze başlayacak. Eylül ayının ilk haftasında, okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimi gerçekleştirilecek. Peki Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor? MEB ile 2022 Öğretmen seminerleri olacak mı, online mı yapılacak?