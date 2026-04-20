Öğretmen ve öğrencilere gül ve bayrak dağıtıldı

Eğitim Bir-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı ile Eğitime Destek Platformu Başkanı Mesut Atilla ve beraberindeki üyeler, merkez Orhan Uysal Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette öğrencilere ve öğretmenlere Türk bayrağı ve gül verildi. Programda konuşan Eğitim Bir Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıları kınadıklarını belirterek, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Bu olaylar hepimizi derinden üzdü. Eğitim camiası olarak okullarımıza sahip çıkacağız, öğrencilerimizi koruyacağız. Burada biz şunu söylüyoruz. Pazartesi günü okullarımıza gideceğiz. Okullarımızı sahipleneceğiz. Çocuklarımıza sahip çıkacağız. Ailelerimize sahip çıkacağız. Kendimize sahip çıkacağız. Birlik beraberliğimize güç bulacak. İnşallah bu süreci de el birliğiyle atlatmış olacağız." dedi. Olayların arka planında "dijital mecralar üzerinden yürütülen tehlikelere" dikkat çeken Çatı, okullarda güvenliğin artırılması gerektiğini ifade etti. Çatı, "Eğitim çalışanları geçmişte olduğu gibi bugün de fedakârlıkla görev yapmaya devam edecek. Şırnak'ta oluşan huzurlu eğitim ortamını korumak için birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz" diye konuştu.