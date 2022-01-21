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Giriş Tarihi: 21.1.2022 19:02

Öğretmenden acı haber! Öğrencilerine son kez karne verdi!

İHA
Öğretmenden acı haber! Öğrencilerine son kez karne verdi!

Denizli’de Kimya öğretmeni Mehmet Kartal Merkezefendi ilçesinde karne töreni sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti.

Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi'nde görev yapan kimya öğretmeni Mehmet Kartal (56), bu gün okulda öğrencilerine ilk dönem karnelerini verdikten sonra aniden sonra rahatsızlandı.

Karne töreninde yer alan meslektaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan Mehmet Kartal, korona virüs şüphesiyle Servergazi Devlet Hastanesi acil servisine müracaat etti.

Korona testi için sıra beklerken fenalaşan Mehmet Kartal'a, acil servis ekibi tarafından müdahale edildi. 30 yıllık öğretmen olan Kartal, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılmadı.

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Öğretmenden acı haber! Öğrencilerine son kez karne verdi!
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