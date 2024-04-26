Öğretmene yumruk okul önünde protesto edildi

Sarıyer Prof. Dr. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda bir veli okul koridorunda öğretmene yumruklu saldırıda bulunmuştu. Olayın hemen ardından N.Ö. isimli öğretmeni darp eden A.C. isimli veli yakalanarak çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi. Olayla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Prof. Dr. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda öğretmeni darp eden velinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini aktardı. Tunç mesajında şunları paylaştı:"Evlatlarımızı geleceğe hazırlayan, bilgili ve ahlaklı bireyler yetiştirmek uğruna kutsal bir görevi yerine getiren öğretmenlerimize yönelik şiddet eylemi asla kabul edilemez. Hepimizi üzen olayın hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." dedi.

MESLEKTAŞIMIZA YÖNELİK SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki Prof. Ali Kemal Yiğit Ortaokulu'nda bir velinin öğretmene saldırıp yumruklaması Eğitim Bir Sen İstanbul 6 Nolu Şubesi tarafından okul önünde protesto edildi. Okul önünde yumruklu saldırıyı kınadıklarını belirten Eğitim Bir Sen İstanbul 6 Nolu Şube Başkanı İdris Şekerci yaptığı açıklamada, " Eğitim sendikalarının temsilcileri, eğitim çalışanları, okul öğretmenlerimiz ve velilerimizin katılımıyla Sarıyer Prof Ali Yiğitoğlu Ortaokulu'nda öğretmen arkadaşımıza yapılan saldırıyı protesto etmek amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle bu menfur saldırıyı ve kamu çalışanlarına yönelik tüm şiddet eylemlerini bütün benliğimizle lanetliyoruz. Öğretmene Şiddet İnsanlığa İhanettir! "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum!" duyarlılığı ile öğretmene saygının esas olduğu yerden, öğretmenin kadın olmasını bile önemsemeden yumruk atacak vandalizme geldik ne yazık ki! Sarıyer Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu öğretmeni üyemiz N.Ö, akran zorbalığı yapan bir öğrencisini -ki benzer nedenler yüzünden bir başka okuldan ara dönemde nakil yoluyla geldi- uyarması üzerine öğrencisi "Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz!" diyerek öğretmenini tehdit edilmiştir. Öğretmen arkadaşımız "Evladım! ben senin öğretmeninim. Bu nasıl bir üslup?" diyerek uyarması üzerine öğrenci babası A.Ç 'yi okula davet eder. Daha önce de okul öğretmenleri ve yöneticileri ile de tartışarak sorun çıkardığını öğrendiğimiz öğrenci velisi, okul koridorunda gördüğü bayan öğretmenimize yumruk atarak darp etmiştir. Öğretmenimiz, aldığı darbe yüzünden yaralanmış ve ambulans ile hastaneye sevk edilmiş ve iş göremezlik raporu verilmiştir. Öğretmeninize acil şifalarla birlikte geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Öğretmen arkadaşımıza yapılan bu şiddeti lanetliyoruz. Öğretmenimize yapılan bu saldırının takipçisi olacağımızı ifade ediyor, bugün de yarın da öğretmene şiddeti reva gören sorunlu anlayışla hukuk önünde mücadele edeceğimizi hatırlatmak istiyoruz. Öğretmenini güvence altına alamayan sistemin artık değişmesini istiyoruz. Nasıl ki şiddete maruz kalan sağlıkçı, şiddete başvuran hastaya sağlık hizmeti vermeme hakkına sahipse biz de eğitim hakkından mahrum etme hakkına sahip olmalıyız. Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren şahsın tutuklu yargılanacağına ilişkin aldığımız bilgi üzüntümüzü bir nebze olsun hafifletmiştir. Dün yaşanan bu vahim şiddet olayının gerçekleştiği ilk andan itibaren süreci yakından takip ettik. Milli Eğitim Bakanımız, İl Milli Eğitim Müdürümüz konuyla yakından ilgilenmiş ve öğretmenimizle doğrudan temas kurarak hem geçmiş olsun dileklerini iletmiş hem de konunun takipçisi olacaklarını iletmiştir. Sayın Bakanımıza eğitim çalışanları adına teşekkür ediyoruz. Gündemde olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapılacak değişiklik görüşmelerinde eğitimciye şiddet konusuna da yer verilmesini ve öğretmenleri güvence altına alacak yasal düzenleme yapılmasını talep ediyoruz.