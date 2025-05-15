Öğretmeni sokakta keşfetti hayatı değişti

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Değirmenkaşı köyünde yaşayan 14 yaşındaki Hacı Abdullah Saygılı, sokakta arkadaşlarıyla top oynarken söylediği bir türkü ile müzik öğretmeni Burhan Boz'un dikkatini çekti. Osman Yalçınkaya Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Burhan Boz'un "Sen Yaparsın" sözleriyle çıktığı yolda şehirde kısa sürede dikkat çeken bir ses haline geldi. Öğretmenine duyduğu sevgisi sayesinde zoru başaran Abdullah kısa süreli çalışma sonucu il geneli yarışmada söylediği "Sen Gülersen" türküsüyle birinciliği elde etti.

Müziğe ilgisinin küçük yaşlarda başladığını belirten Saygılı, "8 yaşında ilk sazımı elime aldım ama çok utanırdım. Bir gün babam 'Utanma, söyle' dedi. Beğenince içimde bir ışık yandı. Bana 'Gönlün neyi seviyorsa onu yap' dedi. Ama öğretmenimin bana güvenmesi ve desteği dönüm noktam oldu. Arkadaşlarımla sokakta top oynarken beni yanına çağırdı ve "Yarışma var katıl sen yaparsın" dedi. O günden sonra hayatım değişti. Videolarım çok izleniyor ve herkes beni tanıyor. Hayalimdi gerçek oldu. Benim kahramanım önce babam sonra öğretmenimdir" dedi.

OKULUN YARAMAZIYDIM MÜZİK BENİ SAKİNLEŞTİRDİ

Bir zamanlar okulda çok yaramazlık yaptığını belirten Abdullah, "Okulun en yaramazı bendim babama beni sürekli şikayet ederlerdi. Enerjimi atamıyordum. Ama öğretmenim ve müzik beni değiştirdi, beğenilmek, dinlenmek çok güzel. Daha sakin ve saygılı biri oldum. Öğretmenlerimi üzmüyorum" dedi. "Burhan Hocam gibi bir gün ben de bir öğrencinin hayatını değiştirmek istiyorum," diyen Abdulah öğretmenlik mesleğine duyduğu saygının da altını çizdi. Şimdilerde Güzel Sanatlar Lisesi sınavına hazırlanan ve düğünlerde sahne alan Abdullah'ın hedefi, ileride bir müzik öğretmeni olmak ve Türkiye geneli yarışmalara katılmak.