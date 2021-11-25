Öğretmenim canım benim

ÖĞRETMENLERE YEMİN TÖRENİ
BURSA:
Öğretmenler Günü kutlamalarında 10 öğretmen göreve başlamak için yemin etti. Emekliliğe ayrılan öğretmenlere Bursa Valisi Yakup Canpolat tarafından plaket takdim edildi.
ADANA:
Atatürk Parkı'ndaki törende aday öğretmenler yemin etti. Öğretmenlerden oluşan müzik grubu dinleti sundu.
ŞIRNAK:
Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen programda, öğrenciler şiirler okudu, oratoryo gösterisi yapıldı, göreve yeni başlayan aday öğretmenler yemin etti.
OSMANİYE:
Kutlamalar kapsamında '24 Kasım Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı'na 5 adet defne ile 45 adet servi fidanı olmak üzere 50 adet fidan dikildi.
BALIKESİR:
Salih Tozan Kültür Merkezi'ndeki programda emekli olan öğretmenlere şükran belgesi takdim edilirken, aday öğretmenliklerini tamamlayan genç öğretmenler yemin etti.
İSTANBUL:
Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yeni göreve başlayan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü oluşturdukları araç konvoyuyla kutladı. Öğretmenler hem halkı selamladı hem de ilçeyi daha iyi tanıma imkanı buldu.
İZMİR:
İzmir Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Bergama
Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Birbirinden güzel türkü ve şarkılar öğretmenler için çalınıp söylendi. Bergama'da görev yapan 3 müzik öğretmeni de söyledikleri birbirinden güzel şarkılarla vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.
HAKKÂRİ'DE ŞEHİT ÖĞRETMENLER İÇİN YÜRÜYÜŞ
Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde merkez ve köylerde görev yapan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmenler için yürüyüş düzenledi. Öğretmenler, ellerinde, PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın, Esma Karadoğan, Fatih Tekin, Dilay Turan Kerman, Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla 5 kilometre yürüdü.