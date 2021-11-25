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Giriş Tarihi: 25.11.2021

Öğretmenim canım benim

Öğretmenim canım benim

24 Kasım Öğretmenler Günü, Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı. Öğretmenlerin hediye ve sürprizlerle mutlu olduğu günde, genç öğretmenler için yemin töreni düzenlenirken şehit öğretmenler de unutulmadı

24 Kasım Öğretmenler Günü, Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya geldi. Şentop, TBMM'deki kabulde, öğretmenlere yurdun her köşesinde verdikleri hizmetleri için teşekkür etti.

'ÇOCUKLARIMIZ SİZLERE EMANET'
Şentop, öğrencilerin öğretmenlerin rehberine eskisinden daha çok ihtiyaç duyacağını belirterek, "Gözlerinizin içine bakan ya da bakmıyorsa neden bakmadığını sorgulama gereği hissettiğiniz, derdiyle dertlendiğiniz, elinizde şekillenmeyi bekleyen çocuklarımızın da şefkatli öğretmenlere ihtiyacı var. Değişen dünya şartlarında çocuklarımız, sizlerin rehberliğine emanettir" dedi. Bakan Özer ise, Türkiye'nin büyük hedefleri olduğuna dikkati çekerek, "Ne mutlu bize ki, genç bir nüfusa sahip olan ülkemiz aynı zamanda dinamik, yeniliklere ve değişime hızla adapte olabilen çok değerli bir öğretmen gücüne de sahiptir" diye konuştu.


ÖĞRETMENLERE YEMİN TÖRENİ
BURSA: Öğretmenler Günü kutlamalarında 10 öğretmen göreve başlamak için yemin etti. Emekliliğe ayrılan öğretmenlere Bursa Valisi Yakup Canpolat tarafından plaket takdim edildi.
ADANA: Atatürk Parkı'ndaki törende aday öğretmenler yemin etti. Öğretmenlerden oluşan müzik grubu dinleti sundu.
ŞIRNAK: Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen programda, öğrenciler şiirler okudu, oratoryo gösterisi yapıldı, göreve yeni başlayan aday öğretmenler yemin etti.
OSMANİYE: Kutlamalar kapsamında '24 Kasım Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı'na 5 adet defne ile 45 adet servi fidanı olmak üzere 50 adet fidan dikildi.
BALIKESİR: Salih Tozan Kültür Merkezi'ndeki programda emekli olan öğretmenlere şükran belgesi takdim edilirken, aday öğretmenliklerini tamamlayan genç öğretmenler yemin etti.
İSTANBUL: Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yeni göreve başlayan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü oluşturdukları araç konvoyuyla kutladı. Öğretmenler hem halkı selamladı hem de ilçeyi daha iyi tanıma imkanı buldu.
İZMİR: İzmir Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Bergama Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Birbirinden güzel türkü ve şarkılar öğretmenler için çalınıp söylendi. Bergama'da görev yapan 3 müzik öğretmeni de söyledikleri birbirinden güzel şarkılarla vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

HAKKÂRİ'DE ŞEHİT ÖĞRETMENLER İÇİN YÜRÜYÜŞ
Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde merkez ve köylerde görev yapan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmenler için yürüyüş düzenledi. Öğretmenler, ellerinde, PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın, Esma Karadoğan, Fatih Tekin, Dilay Turan Kerman, Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla 5 kilometre yürüdü.


DUYGULANDIRAN SÜRPRİZ
Ağrı'da bu yıl öğretmenliğe başlayan Şefika Altınsoy'un anne ve babası, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün girişimiyle Aksaray'dan uçakla gelerek kızlarına sürpriz yaptı. Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Arapça öğretmeni olan ve bu yıl mesleğe atanan Altınsoy, anne ve babasını karşısında görünce duygulu anlar yaşadı. Altınsoy, "Ailem mesaj atarak Öğretmenler Günümü kutladı ama bu şekilde hiç beklemiyordum. Halen şoktayım, anne ve babamı ilk görünce bir süre inanamadım. Çok güzel bir duygu, çok gururluyum" dedi.


ŞEHİT AYBÜKE ÖĞRETMENİN OKULUNDA BURUK KUTLAMA
Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın görev yaptığı okulda meslektaşları 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü hüzünlü kutladı. Kutlamada duygu dolu anlar yaşandı.

Ali ALTUNTAŞ - Necdet ÇAKIR - Ertan GÜRCANER - Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH
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Öğretmenim canım benim
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