Öğretmenim canım benim

Ağrı'da bu yıl öğretmenliğe başlayan Şefika Altınsoy'un anne ve babası, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün girişimiyle Aksaray'dan uçakla gelerek kızlarına sürpriz yaptı. Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Arapça öğretmeni olan ve bu yıl mesleğe atanan Altınsoy, anne ve babasını karşısında görünce duygulu anlar yaşadı. Altınsoy, "Ailem mesaj atarak Öğretmenler Günümü kutladı ama bu şekilde hiç beklemiyordum. Halen şoktayım, anne ve babamı ilk görünce bir süre inanamadım. Çok güzel bir duygu, çok gururluyum" dedi.