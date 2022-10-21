Öğretmenin evinde şüpheli ölüm

Antalya'da arkadaşlarıyla birlikte Almanca öğretmeninin evine giden 17 yaşındaki lise öğrencisi Yiğit Kalpak (17) hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 645 Sokak üzerindeki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Almanca öğretmeni H.G.'nin (30) evine gece 01.30 sıralarında öğrencisi Yiğit Kalpak, 5 arkadaşıyla birlikte geldi. Gece ilerleyen saatlerde gençler ve öğretmen uyuşturucu madde kullandı. Bir süre sonra ise Kalpak fenalaştı.Olay yerinde hayatını kaybeden Kalpak'ın durumu sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kalpak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evde yaptığı incelemede, hayatını kaybeden gencin üst kısmının çıplak olduğu ve üzerinden çıkan elbisenin ıslak olduğunu tespit etti. Gençlerden birinin polise verdiği ifadede olayın gerçekleştiği saatlerde evdeki herkesin uyuşturucu madde kullandığını söylediği öğrenilirken, öğretmen H.G.'nin ise öğrencisiyle arkadaşlarının gece kendisine bir şeyler içmek için geldiğini, sadece kahve içip gece 03.00 sıralarında uyuduğunu ve sabah 07.00 sıralarında işe gitmek için hazırlandığı esnada Kalpak'ı odada hareketsiz vaziyette gördüğünü söyledi. İlk ifadelerinin ardından gençler ve Almanca öğretmeni H.G. ifadeleri alınmak için polis merkezine götürüldü. Kalpak'ın cenazesi, kesin ölüm nedeni incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.