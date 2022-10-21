Haberler Yaşam Haberleri Öğretmenin evinde şüpheli ölüm
Giriş Tarihi: 22.10.2022

Öğretmenin evinde şüpheli ölüm

Antalya’da Yiğit Kalpak, arkadaşlarıyla gittiği Almanca öğretmeni H.G.’nin evinde ölü bulundu. Evdeki incelemede uyuşturucu madde kullanıldığı ve ardından temizlik yapıldığı belirlendi

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Öğretmenin evinde şüpheli ölüm
Antalya'da arkadaşlarıyla birlikte Almanca öğretmeninin evine giden 17 yaşındaki lise öğrencisi Yiğit Kalpak (17) hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 645 Sokak üzerindeki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Almanca öğretmeni H.G.'nin (30) evine gece 01.30 sıralarında öğrencisi Yiğit Kalpak, 5 arkadaşıyla birlikte geldi. Gece ilerleyen saatlerde gençler ve öğretmen uyuşturucu madde kullandı. Bir süre sonra ise Kalpak fenalaştı.



Olay yerinde hayatını kaybeden Kalpak'ın durumu sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kalpak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evde yaptığı incelemede, hayatını kaybeden gencin üst kısmının çıplak olduğu ve üzerinden çıkan elbisenin ıslak olduğunu tespit etti. Gençlerden birinin polise verdiği ifadede olayın gerçekleştiği saatlerde evdeki herkesin uyuşturucu madde kullandığını söylediği öğrenilirken, öğretmen H.G.'nin ise öğrencisiyle arkadaşlarının gece kendisine bir şeyler içmek için geldiğini, sadece kahve içip gece 03.00 sıralarında uyuduğunu ve sabah 07.00 sıralarında işe gitmek için hazırlandığı esnada Kalpak'ı odada hareketsiz vaziyette gördüğünü söyledi. İlk ifadelerinin ardından gençler ve Almanca öğretmeni H.G. ifadeleri alınmak için polis merkezine götürüldü. Kalpak'ın cenazesi, kesin ölüm nedeni incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Binali Yıldırım'ı taşıyan ambulans uçak İstanbul'a indi! Başkan Erdoğan'dan Yıldırım ve Ayrım'a ziyaret
SON DAKİKA| Başkan Erdoğan'dan Macron'a 'Lafarge' tepkisi: Hesabını sordular
Danıştay’dan skandal FETÖ kararı! Hem göreve iade hem de tazminat
85 bin SAĞLIK BAKANLIĞI personel alımı branş ve kadro dağılımı/kontenjanları 2022: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan dünyaya net mesaj: Artık bizim Tayfun’umuz da var! bunlar bir yerlere işaret oluyor
SON DAKİKA HABERİ: BDDK'dan flaş kredi adımı! 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı bu kez de kıvırdı: PKK jargonuyla TSK'ya iftira atmıştı
AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin annesi: Oğlum milli cepheye geçti gururluyum
Son dakika | Bakan Kirişci 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu: Tarımsal destekler hesaplara yatırılıyor
Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun'dan skandal hareket! Türk lirasını klozete attı, sifonu çekti
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğretmenin evinde şüpheli ölüm
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA