Öğretmenini bıçaklayarak öldürmüştü... Lise öğrencisi 3. kez hakim karşısına çıktı: Duruşma Haziran’a ertelendi

İstanbul Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 Mart'ta meydana gelen olay Türkiye'yi yasa boğdu. 17 yaşındaki öğrenci Furkan Samet Bakalım, öğretmenleri Fatma Nur Çelik (44) ve Zeynep Aybars (52) ile 1 öğrenciyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan öğretmen Çelik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Bakalım, "görevi başındaki memuru kasten öldürmek" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanmıştı. Sanık Bakalım hakkında "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kadına Karşı Tasarlayarak Canavarca Hisle Öldürme", "Çocuğa Karşı Tasarlayarak Canavarca Hisle Öldürmeye Teşebbüs", "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Tasarlayarak Canavarca Hisle Öldürmeye Teşebbüs" suçlarından toplam 126 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

3. KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmanın 3'üncü celsesi görüldü. Duruşmaya müşteki avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim-İş Sendikası'nın avukatları ile hayatını kaybeden öğretmen Çelik'in ailesi ve bir müşteki hazır bulundu. Sanık Bakalım ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ile öğretmenler ve Eğitim-İş Sendikası temsilcileri izleyici olarak yer aldı.

TUTUKLULUK DEVAM TALEBİ

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık Bakalım'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Bir müştekinin ve 2 tanığın dinlendiği duruşmada, Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim-İş Sendikası'nın avukatları davaya katılma talebinde bulundu.

HAZİRAN'A ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen tanıkların beyanlarının alınmasından vazgeçilmesine karar verdi. sanığın bir sonraki duruşmaya SEGBİS'le bağlanması için yazı yazılmasını karar veren heyet, sanık Bakalım'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesini kararlaştırarak, duruşmayı 18 Haziran günü saat 09.30'a erteledi.