Haberler Yaşam Haberleri Öğretmenler Günü hediyesi fikirleri ve önerileri: Öğretmenler Günü’nde erkek ve kadın öğretmene ne hediye alınır?
Giriş Tarihi: 19.11.2022 15:24

Öğretmenler Günü hediyesi fikirleri ve önerileri: Öğretmenler Günü’nde erkek ve kadın öğretmene ne hediye alınır?

Öğretmenler Günü hediyesi olarak alınacak şeyler hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyor. Bu özel günde, üzerimizde büyük emekleri olan öğretmenlerimizi mutlu etmek isteyenler Öğretmenler Günü’nde erkek ve kadın öğretmene ne hediye alınır diye araştırıyor. İşte Öğretmenler Günü hediyesi fikirleri ve en güzel hediye önerileri.

Öğretmenler Günü hediyesi fikirleri ve önerileri: Öğretmenler Günü’nde erkek ve kadın öğretmene ne hediye alınır?

Öğretmenler Günü hediye fikirleri için araştırma yapanlar; kadın ve erkek öğretmene alınacak hediyeler konusu üzerinde duruyor. Bir çiçekle ya da özel bir hediyeyle bu günü kutlamak isteyenler Öğretmenler Günü'nde erkek ve kadın öğretmene ne hediye alınır diye merak ediyor. İşte Öğretmenler Günü hediyesi fikirleri ile erkek ve kadın öğretmene alınacak hediye önerileri.

ERKEK ÖĞRETMENE ALINABİLECEK HEDİYELER

Öğretmenlere özel mesajlı kahveler

Klasik öğretmen sözleri kupa bardak

Öğretmene özel hediye sepeti

Fotoğraflı en iyi öğretmen madalyonu

En güzel kravat

Şık kol saati

Öğretmene özel prestijli hediye seti

En başarılı öğretmen ödül hediye seti

KADIN ÖĞRETMENE ALINABİLECEK HEDİYELER

Şıklığından ödün vermeyen öğretmenlere: Fular

"Risk almayalım hediye alalım diyenlere": Parfüm

Kişiye özel yılın en iyi öğretmeni yastık

"Öğretmenim hasta olmasın" diyenlere: Bere

Öğretmenlerin her daim yanında olan: Çanta

İstiridye içinde gerçek inci kolye

En güzel çiçeklerden bir buket

ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHİ

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmîleşmişti. Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıl dönümlerinin ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi. 26 Şubat 1981'de Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği" ile Öğretmenler Günü'nün amaçları, kutlama komitelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ve kutlama gününe ilişkin esaslar belirlendi.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ HAKKINDA

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmakta olup ülkemizde bu önemli gün her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanıyor.

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Öğretmenler Günü hediyesi fikirleri ve önerileri: Öğretmenler Günü’nde erkek ve kadın öğretmene ne hediye alınır?
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