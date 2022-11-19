Öğretmenler Günü hediyesi fikirleri ve önerileri: Öğretmenler Günü’nde erkek ve kadın öğretmene ne hediye alınır?

Öğretmenler Günü hediye fikirleri için araştırma yapanlar; kadın ve erkek öğretmene alınacak hediyeler konusu üzerinde duruyor. Bir çiçekle ya da özel bir hediyeyle bu günü kutlamak isteyenler Öğretmenler Günü'nde erkek ve kadın öğretmene ne hediye alınır diye merak ediyor. İşte Öğretmenler Günü hediyesi fikirleri ile erkek ve kadın öğretmene alınacak hediye önerileri.
ERKEK ÖĞRETMENE ALINABİLECEK HEDİYELER
Öğretmenlere özel mesajlı kahveler
Klasik öğretmen sözleri kupa bardak
Öğretmene özel hediye sepeti
Fotoğraflı en iyi öğretmen madalyonu
En güzel kravat
Şık kol saati
Öğretmene özel prestijli hediye seti
En başarılı öğretmen ödül hediye seti
KADIN ÖĞRETMENE ALINABİLECEK HEDİYELER
Şıklığından ödün vermeyen öğretmenlere: Fular
"Risk almayalım hediye alalım diyenlere": Parfüm
Kişiye özel yılın en iyi öğretmeni yastık
"Öğretmenim hasta olmasın" diyenlere: Bere
Öğretmenlerin her daim yanında olan: Çanta
İstiridye içinde gerçek inci kolye
En güzel çiçeklerden bir buket
ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHİ
24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmîleşmişti. Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıl dönümlerinin ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi. 26 Şubat 1981'de Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği" ile Öğretmenler Günü'nün amaçları, kutlama komitelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ve kutlama gününe ilişkin esaslar belirlendi.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ HAKKINDA
Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmakta olup ülkemizde bu önemli gün her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanıyor.