Haberler Yaşam Haberleri Öğretmenler Günü ne zaman, 2025 yılında hangi güne denk geliyor? İşte Öğretmenler Günü tarihçesi
Giriş Tarihi: 11.11.2025 15:34

Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği, eğitimin temel direği olan öğretmenlerimizin onurlandırıldığı Öğretmenler Günü tarihi için geri sayım başladı. Bu özel gün, öğretmenlik mesleğinin kutsallığını bir kez daha hatırlatırken, öğrenciler öğretmenlerine sevgilerini sunmaya hazırlanıyor. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak, 2025 yılında hangi güne denk geliyor? İşte, tarihçesi:

Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan Öğretmenler Günü için geri sayım başlaıd. Bu tarih, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda mesleğin önemini anlama noktasında bir araç oluyor. Türkiye genelinde tüm okullarda ve kurumlarda çeşitli etkinliklerle anılan bu özel günün 2025 yılı takvimindeki yeri ve tarihi önemi merak konusu. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Öğretmenler Günü, her yıl sabit olarak 24 Kasım tarihinde kutlanmaktadır.

2025 yılı takvimine göre 24 Kasım tarihi, Pazartesi gününe denk gelmektedir.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHÇESİ

Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu uygulama 1981 yılından itibaren uygulanmaktadır.

24 Kasım 1928, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.

Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmîleşti.

