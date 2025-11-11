Öğretmenler Günü ne zaman, 2025 yılında hangi güne denk geliyor? İşte Öğretmenler Günü tarihçesi

Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan Öğretmenler Günü için geri sayım başlaıd. Bu tarih, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda mesleğin önemini anlama noktasında bir araç oluyor. Türkiye genelinde tüm okullarda ve kurumlarda çeşitli etkinliklerle anılan bu özel günün 2025 yılı takvimindeki yeri ve tarihi önemi merak konusu. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman?
Öğretmenler Günü, her yıl sabit olarak 24 Kasım tarihinde kutlanmaktadır.
2025 yılı takvimine göre 24 Kasım tarihi, Pazartesi gününe denk gelmektedir.