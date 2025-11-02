Öğretmenler Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanıyor? Öğretmenler Günü 2025 özel günler takviminde sorgulanıyor!

Öğretmenler Günü, ülkemizde 1981 yılından bu yana kutlanmakta olup, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Başöğretmenliği" kabul ettiği tarihi esas almaktadır. Bu özel gün, öğretmenlerin fedakârlığını, toplumsal rolünü ve eğitime yaptıkları paha biçilmez katkıyı bir kez daha hatırlamak ve onlara teşekkür etmek için eşsiz bir fırsattır. İşte, 2025 Öğretmenler Günü tarihi: