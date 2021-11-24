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Giriş Tarihi: 24.11.2021 10:01 Son Güncelleme: 24.11.2021 10:17

Öğretmenler gününde eşi şehit oldu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Öğretmenler gününde eşi şehit oldu

Şanlıurfa'nın Akçakale sınırı karşısında bulunan Barış Pınarı bölgesinde yer alan Suriye'nin Halip bölgesinde eğitimin sırasında kazara el bombasının patlaması sonucu şehit olan Binbaşı Mete Yıldırım memleketi Ankara'ya uğurlandı. Şehit Binbaşı Yıldırım'ın öğretmen eşi Semra Yıldırım 24 Kasım'a 'Şehit eşi' olarak girdi.

Şanlıurfa'nın Akçakale sınırı karşısında bulunan Barış Pınarı bölgesinde yer alan Suriye'nin Halip bölgesinde eğitimin sırasında kazara el bombasının patlaması sonucu Binbaşı Mete Yıldırım şehit oldu. Şehit Yıldırım'ın cenazesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda getirildi.

GAP Havalimanı'nda askeri tören düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2. Ordu Komutanı Metin Kürak 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve silah arkadaşları katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan törende şehidin öz geçmişi okundu. İl Müftüsü tarafından okunan dualar eşliğinde Şehit Piyade Binbaş Mete Yıldırım'ın, Türk bayrağına sarılı tabutu, uçakla memleketi Ankara'nın Elmadağ ilçesine götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Şehit Binbaşı evli, eşinin öğretmen ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Öğretmenler gününde eşi şehit oldu
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