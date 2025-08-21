Haberler Yaşam Haberleri Öğretmenlere kılık kıyafet zorunluluğu geldi
Giriş Tarihi: 21.8.2025 16:17 Son Güncelleme: 21.8.2025 16:18

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin ve okul personelinin kılık kıyafetleriyle ilgili 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde yeni bir genelge yayınladı.

MEB'in Ağustos ayında okullara gönderdiği genelgede öğretmenlerin giyim kuşam tarzı net bir şekilde ifade edildi. Buna göre; toplumsal değerlere uygun olmayan, meslek ciddiyetini zedeleyen kıyafetlere izin verilmeyeceği, öğretmenlerin, öğrenciler için bir rol model olduğu hatırlatıldı. Öğretmenlerin kıyafet tercihinin yalnızca görsel bir unsur olmadığı, aynı zamanda eğitimin kalitesine doğrudan etki ettiği de vurgulandı. Ayrıca müdür, idari personel ve diğer çalışanların da kurallara uygun giyinmeleri gerektiği açıklandı.

