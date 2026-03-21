Öğretmenlere yapay zekâ dersi

Milli Eğitim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, 13 Nisan'da hazırlık eğitimine başlayacak 10 bin yeni öğretmen adayının eğitim programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Akademisi'ndeki derslerin yüzde 90'ının farklı olduğunu belirten Arıcı, "Öğretmen adayı ister eğitim fakültesinden gelsin, ister formasyon alsın, bu derslerle karşılaşma ihtimali yok. Dijital içerik geliştirme, yapay zekâ uygulamaları, medya okuryazarlığı, kapsayıcı eğitim ve eleştirel düşünme gibi dersler var. 10 bin öğretmen adayı yapay zekâyı eğitimde etkili şekilde kullanacak" dedi.

Bin 200 saatlik eğitimin 600 saati teorik, 600 saati ise uygulamalı derslerden oluşacak. Yaklaşık 45 hafta sürecek programda uygulamalı eğitim 4-5 kat artırıldı. 10 hafta boyunca her gün okulda olacak aday öğretmenler, sahada karşılaşacakları durumlara karşı beceri kazanacak. Öğretmen adayları ilk aşamada okulları gözlemleyecek. Sonra teknoloji destekli ve okul dışı öğrenme ortamlarını tanıyacaklar. En fazla 3 öğretmen adayına 1 rehber öğretmen düşecek.

DÜNYADA BENZER SİSTEMLER VAR

Türk kültürünün temel metinleri, eğitim tarihimiz ve önemli düşünürlerimiz programda yer alıyor. Programın hazırlanmasında uluslararası modeller de incelendi. Almanya, Fransa, İtalya, Finlandiya ve Singapur gibi ülkelerde benzer sistemlerin olduğu belirlendi.

ALTERNATİF DEĞİL TAMAMLAYICI

Milli Eğitim Akademisi, diğer akademilerde olduğu gibi üniversitelerin alternatifi değil, tamamlayıcısı. Eğitimler Ankara, İstanbul, Erzurum, Gaziantep, Sivas, Kayseri ve Aksaray'da verilecek.