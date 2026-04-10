Öğretmenleri taşıyan servis minibüsü otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı!

Kaza, akşam saatlerinde Kelkit-Erzincan kara yolu Balkaya köyü mevkisinde meydana geldi. Yeniyol 75'inci Yıl İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerini taşıyan Ali D. idaresindeki servis minibüsü, karşı yönden ilçe merkezine seyreden Nafiz A.'nın kulandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Ulviya Çoban'ın hayatını kaybettiği tespit edilirken, araçlarda bulunan 2'si ağır 9 kişi yaralandı.