Haberler Yaşam Haberleri Öğretmenleri taşıyan servis minibüsü otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı!
Giriş Tarihi: 10.04.2026 22:48

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Kelkit-Erzincan kara yolu Balkaya köyü mevkisinde meydana geldi. Yeniyol 75'inci Yıl İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerini taşıyan Ali D. idaresindeki servis minibüsü, karşı yönden ilçe merkezine seyreden Nafiz A.'nın kulandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Ulviya Çoban'ın hayatını kaybettiği tespit edilirken, araçlarda bulunan 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

