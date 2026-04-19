Oğul Sonel tutuklandı

Önceki gece geç saatlerde adliyeye çıkarılan ve arka kapıdan alınan dönemin Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadeleri Başsavcı Ebru Cansu tarafından alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Türkay Sonel, "kasten öldürme" suçundan, Şükrü Eroğlu ise 'delilleri yok etme' suçundan tutuklandı. Bursa'da gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi ve Kadın Doğum Uzmanı Dr. Çağdaş Özdemir'in jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

VALİ HESAP VERECEK

Önceki gün açığa alınan ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, isnat edilen suçlar kişisel suç niteliğinde olduğu gerekçesiyle, hakkındaki dosyayı bu konuda yetkili olan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına göndermesi üzerine gece Elazığ'da gözaltına alınan eski Vali Tuncay Sonel, Erzurum'a getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen ve emniyete götürülen Sonel, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.