Haberler Yaşam Haberleri Oğuz Murat Aci davasında flaş gelişme! Timur Cihantimur’un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Giriş Tarihi: 1.06.2026 17:27 Son Güncelleme: 1.06.2026 17:39

Eyüpsultan’da 2024’de Oğuz Murat Aci’ye ehliyetsiz kullandığı aracıyla çarparak Aci’nin ölümüne neden olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Cihantimur’un yargılanmasına 8 Temmuz tarihinde Gaziosmanpaşa 4.Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı. Kazanın ardından Cihantimur'un annesi Eylem Tok, iddiaya göre aralarında baba Bülent Cihantimur'un da bulunduğu kişilerle oğlunu işbirliği halinde kaza yerinden kaçırarak ilerleyen zamanda yurt dışına çıkarmış, daha sonra anne oğul Amerika'da yakalanmışlardı.

12 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlanmış, hazırlanan iddianamede Timur Cihantimur 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla yer almış ve 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan olay tarihinde 17 yaşında olduğu da dikkate alınarak 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

YETKİSİZLİK KARARI VERİLMİŞTİ

Hazırlanan iddianame, İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiş, daha sonra mahkemece olay yerinin Eyüpsultan ilçesi olması gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilerek dosyanın Gaziosmanpaşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmedilmişti.

8 TEMMUZ'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Davaya ilişkin Timur Cihantimur'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Cihantimur'un yargılanmasına 8 Temmuz tarihinde saat 13.30'da Gaziosmanpaşa 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

