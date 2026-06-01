Oğuz Murat Aci davasında flaş gelişme! Timur Cihantimur’un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı. Kazanın ardından Cihantimur'un annesi Eylem Tok, iddiaya göre aralarında baba Bülent Cihantimur'un da bulunduğu kişilerle oğlunu işbirliği halinde kaza yerinden kaçırarak ilerleyen zamanda yurt dışına çıkarmış, daha sonra anne oğul Amerika'da yakalanmışlardı.
12 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlanmış, hazırlanan iddianamede Timur Cihantimur 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla yer almış ve 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan olay tarihinde 17 yaşında olduğu da dikkate alınarak 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
8 TEMMUZ'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Davaya ilişkin Timur Cihantimur'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Cihantimur'un yargılanmasına 8 Temmuz tarihinde saat 13.30'da Gaziosmanpaşa 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.