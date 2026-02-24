SON DAKİKA: Eylem Tok ve Bülent Cihantimur hakkında karar verildi! Oğuz Murat Aci'nin ailesi SABAH'a konuştu! 'Oğlumun mezarına uğrasın..."

İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart 2024 yılında Yazar Eylem Tok ve ünlü estetisyen Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur lüks otomobiliyle Oğuz Murat Aci'ye (29) çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Gerçekleşen kazanın ardından Aci tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın hemen ardından Timur Cihantimur annesi Eylem Tok ile Mısır üzerinden Amerika'ya kaçtı. Bu kaçış, Türkiye gündeminde büyük yankı uyandırırken yetkili makamları da harekete geçirdi. Türkiye resmi olarak anne ve oğlunun iadesi için başvuruda bulundu.
İade süreci devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Eylem Tok, Bülent Cihantimur'un aralarında olduğu 5 şüpheli hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Oğullarını yurt dışına kaçıran anne Eylem Tok ve onlara yardım eden baba Bülent Cihantimur hakkında 10'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi. 18 yaşından küçük şüpheli Timur Cihantimur hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
ACILI ACİ AİLESİ İDDİANAME HAKKINDA KONUŞTU
İddianamenin hazırlanmasının ardından SABAH'a konuşan baba Özer Aci şunları söyledi, "Ben hukukçu değilim ama 10 yıl az, bir de bunun yatarı var. Yatsalar belki indirimlerle beraber 2-3 yıl yatacaklar, bu süre de az. 2 yıldır annesi ve oğlu Amerika'dalar bunun 3 ayı dışarıda kaldılar yediler içtiler. 15 günde bir Avukatları gidiyor anne ve oğullu telefonla konuşturtuyor. Bunların ödemesini de baba yapıyor yoksa nasıl geçinecekler. Baba hep işin içinde demiştim, Savcılığın iddianamesinde benim dediğim gibi çıktı. O babaya söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bugüne kadar kendisiyle hiçbir konuda bir şey yapmadım. Bundan sonra da yapmam. Ama öleceğimiz unutmasın, hepimiz öleceğiz. Oğlumun mezarına uğrasın, insanlığımızı yok etmesin."
"ONLAR BİR DEĞİL, ÜÇ KİŞİNİN KATİLİ"
Anne Pervin Aci, "İnsan evladını kaçırabilir, koruyabilir bunu bir nebze anlarım. Ancak keşke kaçırırken bir 112'yi arasaydı, ambulans isteseydi. Benim oğlum kan kaybından öldü. Belki o an arasa, bir turnike yapsa oğlum yaşayacaktı. Onlar iki saat içinde ülkeden kaçtılar, benim oğlum ise ancak iki saatte hastaneye gidebildi. Benim çocuğumu ölüme terk edip kendi çocuğunu kaçırdı. Onlar yalnızca oğlumu öldürerek bana zarar vermediler, beni de babasını da öldürdüler" dedi.
"TORUNUMU GİTTİĞİ KREŞİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN GÖREBİLİYORUM"
Torununa olan özlemini dile getiren Pervin Aci, "Parayla gelinimi ve avukatını vazgeçirdiler. Torunumu bile göremiyorum, en son 3 ay önce gördüm. Kreşine gidip konuşuyorduk, sonra çocuğu bizden kaçırdılar. Bizden bir şeyler istemişti, yanımıza gelmek istemişti ama olmadı. Şimdi torunumu, gittiği kreşin Instagram hesabından paylaşılan fotoğraflardan görüyorum. İçim acıyor; elbet ileride durum değişir, yavrumuzu görürüz" ifadelerini kullandı.
"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM"
Baba Özer Aci, mahkemenin sonuçlanmasının ardından manevi tazminat davası açacağını belirterek şunları söyledi, "Önce oğlumu öldürenler Türkiye'ye dönecek, mahkeme karşısında hesap verecekler. Yargılanıp ceza alacaklar, bunlardan sonra onlara manevi tazminat davası açacağım. Büyük bir meblağ kazanırsam oğlumun ismini yaşatacağım. Daha düşük bir miktar olursa da çocuklar için Darüşşafaka'ya bağışta bulunacağım. Her şey sırasıyla olacak."