SON DAKİKA: Eylem Tok ve Bülent Cihantimur hakkında karar verildi! Oğuz Murat Aci'nin ailesi SABAH'a konuştu! 'Oğlumun mezarına uğrasın..."

İade süreci devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Eylem Tok, Bülent Cihantimur'un aralarında olduğu 5 şüpheli hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Oğullarını yurt dışına kaçıran anne Eylem Tok ve onlara yardım eden baba Bülent Cihantimur hakkında 10'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi. 18 yaşından küçük şüpheli Timur Cihantimur hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

ACILI ACİ AİLESİ İDDİANAME HAKKINDA KONUŞTU

İddianamenin hazırlanmasının ardından SABAH'a konuşan baba Özer Aci şunları söyledi, "Ben hukukçu değilim ama 10 yıl az, bir de bunun yatarı var. Yatsalar belki indirimlerle beraber 2-3 yıl yatacaklar, bu süre de az. 2 yıldır annesi ve oğlu Amerika'dalar bunun 3 ayı dışarıda kaldılar yediler içtiler. 15 günde bir Avukatları gidiyor anne ve oğullu telefonla konuşturtuyor. Bunların ödemesini de baba yapıyor yoksa nasıl geçinecekler. Baba hep işin içinde demiştim, Savcılığın iddianamesinde benim dediğim gibi çıktı. O babaya söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bugüne kadar kendisiyle hiçbir konuda bir şey yapmadım. Bundan sonra da yapmam. Ama öleceğimiz unutmasın, hepimiz öleceğiz. Oğlumun mezarına uğrasın, insanlığımızı yok etmesin."