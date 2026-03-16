Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuştu: Timur Cihantimur için 22,5 yıla kadar hapis istemi

Eylem Tok ile Op. Dr. Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, 1 Mart 2024'te Kemerburgaz'da kullandığı lüks otomobille, bozulan ATV'lerini yol kenarına çeken kişilere çarpmıştı. Kazada Oğuz Murat Aci (29) hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçırılmıştı. ABD'de tutuklu bulunan anne ve oğul için iade kararı verilmişti.

ANNE VE BABASININ DA 10 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İade süreci devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Eylem Tok, Bülent Cihantimur'un aralarında olduğu 5 şüpheli hakkında yürüttüğü soruşturmayı geçtiğimiz günlerde tamamlamıştı. İddianamede şüpheliler Bülent Cihantimur, Eylem Tok, Adem Kızıltepe ve Ayşe Ceren Saltoğlu'nun "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 1'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. ABD'den Türkiye'ye iade edilmesi halinde Tok dahil 5 sanığın 13 Temmuz tarihinde İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

CİHANTİMUR'A DA 22,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ilişkin sürücü Timur Cihantimur hakkında ise, "Bilinçli Taksirle Bir Kişinin Ölümüne Ve Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.