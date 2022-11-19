Oje Lekesi Nasıl Çıkar? Kıyafetten, Elden, Halıdan, Koltuktan Oje Lekesi Nasıl Çıkarılır?

Kadınların en çok kullandığı bakım ürünleri arasında oje yer almaktadır. Tabi oje lekesi nasıl çıkar sorusu da oldukça merak ediliyor. Aceleyle hareket ettiğinizde ya da oje tam kurumadan bir yerlere dokunduğunuzda kıyafetten oje lekesi nasıl çıkarılır sorunuyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Halıdan ve koltuktan oje lekesi nasıl çıkar nasıl kolaylıkla temizlenir detaylarıyla bu yazımızda bulabilirsiniz.

Elden Oje Lekesi Nasıl Çıkar?

Oje sürerken en çok ellerimiz oje lekesi olur. Elden oje lekesi nasıl çıkar diyorsanız aseton kullanmak en hızlı çözüm olacaktır. Ojeleri çıkartmak için kullanılan asetonu ellerinizde ve tırnak kenarlarınızda da kullanabilirsiniz.

Kıyafetten Oje Lekesi Nasıl Çıkarılır?

Kıyafetten oje lekesi çıkartmak için de ilk ve en hızlı çözüm olarak aseton kullanabilirsiniz. Fakat aseton kıyafetlerinizin renginin solmasına, renk değiştirmesine neden olabileceği için, doğrudan aseton kullanmamanızı öneririz. Öncelikle kıyafetinizin çok fazla görünmeyen bir yerine aseton dökerek renginin bozulup bozulmadığını kontrol edebilirsiniz. Renkte bozulma ve solma olmuyorsa bir pamuğa aseton dökerek nazikçe lekenin üzerini silebilirsiniz. Kuruduktan sonra da kıyafetinize uygun yıkama koşullarında yıkayabilirsiniz.

Kıyafetlerinizden oje lekesini doğal yöntemlerle temizlemek istiyorsanız elma sirkesini kullanabilirsiniz.

Koltuktan Oje Lekesi Nasıl Çıkar?

Oje sürdükten sonra eller çok güzel ve bakımlı görünse de anlık bir dikkatsizliğin sonucu, internette halıdan ve koltuktan oje lekesi nasıl çıkar diye telaşla cevap aramak durumunda kalabilirsiniz. Koltuklarınızda olan oje lekeleri için en kolay yöntemlerden biri sirke kullanmaktır. Dökülen ojenin üzerine sirke damlattığınız bir pamuğu ya da bezi koyun ve 1 saat kadar o şekilde bekletin. Sirke damlattığınız pamuğu kaldırdığınızda lekenin üst yüzeye çıktığını görebilirsiniz. Sabunlu bir bez yardımıyla koltuğunuzu silerek oje lekesini tamamen temizleyebilirsiniz.

Halıdan Oje Lekesi Nasıl Çıkar?

Halıdan ve koltuktan oje lekesi nasıl çıkar, halıya zarar vermeden oje lekesi nasıl çıkar? Size önereceğimiz yöntemle çok kolay bir şekilde halıdan oje lekesi temizleyebilirsiniz.

Halıdan oje lekesi temizlemek için saç spreyi kullanabilirsiniz. Oje lekesi olan bölgeye geniş bir açıda saç spreyi sıkıp 5 dakika kadar bekleyin. Bu aşamada leke, saç spreyi sayesinde çözünmeye başlayacaktır. Daha sonra ise eski bir diş fırçası yardımıyla lekeyi ovalayarak temizleyebilirsiniz.