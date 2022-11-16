Oje Sürmek Günah Mı? Diyanet’e Göre Oje Sürmek Haram Mı, Caiz Mi, Hükmü Ne?

Diyanet İşleri Başkanlığı Yüksek Din Kurulu, belirli makyaj ürünleri hakkında genel bir açıklama paylaşarak oje sürmek günah mı gibi soruları da yanıtlamıştır. Kadınların günlük yaşamlarında tercih ettikleri bakım ürünlerinden olan oje caiz midir? Diyanet açıklamasına göre hazırladığımız bu içerikte dinimizce oje caiz midir, değil midir bunları paylaşacağız.

Oje Sürmek Günah Mı?

Birçok kadının günlük yaşamda kullanmayı tercih ettiği ve tırnakları daha bakımlı gösteren oje uygulaması, bazı kadınlar tarafından da dini gerekçeler nedeniyle kullanılmaktan kaçınılıyor. Peki gerçekten oje sürmenin dinen bir sakıncası var mıdır? Diyanet İşleri Başkanlığı, resmî sitesinde yaptığı açıklama ile kadınların merak ettiği oje sürmek günah mı sorunu cevaplamıştır. Konuya ilişkin Diyanet açıklaması ise şu şekildedir:

Oje gibi vücuda sürülen ya da sonradan yapıştırılan takma tırnak maddelerin abdest ya da gusül alırken engel teşkil edeceği ve bu yüzden alınan abdestin geçersiz olacağı söylenmiştir. Oje sürmenin dinimizce herhangi bir sorun teşkil etmediğini belirten Diyanet İşleri Başkanlığı yalnızca abdest ve gusül almadan önce uygulanan maddelerin iyice temizlenmesi gerektiği konusunda açıklama yapmıştır. İyi bir şekilde temizlenmemiş olan bu maddeler suyun bedene temas etmesini engelleyeceği için abdest veya guslün geçersiz olacağı bildirilmiştir.

Diyanet'e Göre Oje Sürmek Haram Mı?

Oje caiz mi diye merak edenler Diyanet açıklamasına göre hareket ettiklerinde dinen doğru uygulamaları takip etmiş olacaklardır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklamadan ojenin dinen haram olmadığı belirtilmiştir. Ancak hali hazırda uygulanmış olan oje ile abdest almak doğru olmayacağı ve alınan abdestin eksik kalacağını bildirmişlerdir. Abdestin önemli noktalarından biri olan yıkanan organların -hastalık ya da rahatsızlık gibi zorunlu durumların olmadığı koşullarda- her yerine suyun değmesi ve kuru bir yer kalmaması gerektiğidir. Oje gibi maddeler, suyun deriye ya da tırnaklara temas etmesini engelleyeceği ve yıkanan organlarda kuru kısımlar kalacağı için kişilerin abdest ya da gusül almadan önce ojeyi tamamen temizlemeleri gerekmektedir.

Bu açıklamalara ek olarak Diyanet'in paylaştığı bir diğer bilgi ise; mesleklerini icra ederken herhangi bir şekilde ellere ve tırnak aralarına bulaşan ve çıkartılamayan hamur, boya, çamur, zamk ürünlerin abdest alırken bir engel teşkil etmediği söylenmiştir.