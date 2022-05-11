Okan Alkan cinayetinde tanıklar dinlendi: Okan silahı görür görmez kaçmaya çalıştı...

Olay 10 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul, Bağcılar'da meydana geldi. İddialara göre Mahir Kılınç (24) Okan Alkan ile evinin önünde buluştu. Tartışmanın ardından Kılınç, Okan Alkan'a ruhsatsız tabancayla 5 el ateş etti. Okan Alkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mahir Kılınç hakkında "Kasten öldürme" ve "Ruhatsız silah alma, bulundurma" suçlarından müebbet hapis cezası ve 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mahir Kılınç covid nedeniyle katılmadı. Duruşmada maktul Okan Alkan'ın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

"OKAN'IN ARKASINDAN ATEŞ ETTİ"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Muzaffer Kaya ifadesinde cinayeti evinin balkonundan gördüğünü belirterek "Gece geç saatlerde bir araba geldi. Arabadan inen şahıs benim komşum olan maktul Okan ile buluştu. Aralarında kısa bir konuşma oldu. Sonra arabadan inen şahıs belinden bir silah çıkardı. Okan silahı görür görmez kaçmaya çalıştı. Şahıs Okan'ın arkasından iki el ateş etti. Okan sendeledi. Silahını çeken şahıs peşinden gitti. Üç dört el daha ateş ettiğini duydum. Sonra aracına binip olay yerinden uzaklaştı" dedi.

"MAHİR OKAN'I YAKALADIĞI YERDE VURACAĞINI SÖYLEDİ"

Tanık Baran Suyu "Olay günü Kadiray isimli arkadaşımın evine Okan ile birlikte gitmiştik. Saat 21:00-22:00 sıralarında mahalleye döndük. Dönüş yolunda Okan birisini aradı. Telefon açılmayınca mesajlaşmaya başladılar. Ben araç kullanıyordum mesajları görmedim. Ancak Okan tehdit edildiğini söyledi. Kimin ne ile tehdit ettiğine ilişkin bir şey söylemedi. Mahalleye geldiğimizde de kuaför Burak, Mahir'in Okan'ı aradığını ve yakaladığı yerde vuracağını söyledi. Bunun üzerine bir süre Mahir'i aradık. Bulamadık. Daha sonra 23:30 civarında Okan'ı evine bıraktık ve otogara gittim ve daha sonra da Okan'ın vurulduğunu öğrendim" şeklinde konuştu.

"SANIK TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNU İŞLEMİŞTİR"

Müşteki avukatı İhsan Yeğin ise "Dinlenen tanık ifadelerine göre sanık tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlemiştir. Maktulün sanığa karşı herhangi bir eyleminin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Sanık ise silahını ateşledikten sonra eylemine devam etmiştir. Araçta bulunan dört şahsın fikir ve eylem birliğinde hareket ettiklerinin görüşündeyiz. Sanık hakkındaki şikayetimiz devam etmektedir. Tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederiz" diyerek beyanda bulundu.

TUTUKLULUK DEVAM

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı eksik hususların giderilmesi için erteledi.