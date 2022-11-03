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Giriş Tarihi: 3.11.2022 15:17

Okan Karaten davasında saldırgana ceza yağdı! Kızını korurken başından vurulmuştu...

Şişli’de çocuğunu parka götürdüğü sırada iki grubun silahlı çatışması ortasında kalan 48 yaşındaki Okan Karaten’in kızını korumaya çalışırken başından vurularak öldürülmesine ilişkin davada sanıklara ceza yağdı. Silahı ateşleyerek Karaten’in ölmesine sebep olan Yunus Aksak mahkeme indirimi almadan toplamda 29 yıl hapse mahkum edildi.

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Okan Karaten davasında saldırgana ceza yağdı! Kızını korurken başından vurulmuştu...

İstanbul Şişli'de 11 Haziran'da arazi anlaşmazlığı yaşayan iki grup arasında silahlı çatışma çıkmış ve kızlarını parka götüren Okan Karaten ile eşi de çatışmanın ortasında kalmıştı. Kızını korumak için üstüne kapanan 48 yaşındaki Okan Karaten başına isabet eden kurşunda olay yerinde hayatını kaybetmişti.

SANIKLAR MAHKEME KARŞISINDA

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5'i tutuklu 9 şüpheli hakkında dava açıldı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 5 tutuklu sanık SEGBİS sistemi ile katıldı. Okan Karaten'in eşi Elanur Karaten de avukatlarıyla birlikte duruşmada hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak savunma yapan tutuklu sanık Cem İşişler, arabadan iner inmez çatışmanın ortasında kaldığını söyleyerek, tahliyesini istedi.

SİLAH ÇEKİNCE ATEŞ ETTİM

Tutuklu sanık Deniz Sarıhan ise, arsa kiralamak istediklerini söyleyerek, "Bu arsa çok ortaklı olduğu için bizi başka kişilere yönlendirdiler. Görüşmeye gittiğimizde, bize silah çektiler, küfür ettiler. Oradan çıktık. Otele dönerken araçtan indik, silah sesleri yükseldi, korku ve panikle havaya doğru ateş ettim. Kimseye ateş etmedim, silah doğrultmadım. Silah sıkanı da görmedim" dedi.

MAHKEMEDEN CEZA YAĞDI

İstanbul 9 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklar hakkında verilen ceza belli oldu. Kızını parka götüreceği sırada çatışmada hayatını kaybeden Okan Karaten'i öldüren Yunus Aksak hakkında 24 yıl hapis cezası kararı verildi.

İYİ HAL UYGULANMADI

Mahkeme ayrıca Yunus Aksak'a iyi hal indirimi uygulamadan ceza verirken silah buludurmadan dolayı 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Böylece saldırgana toplamda 29 yıl hapis cezası verildi.

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Okan Karaten davasında saldırgana ceza yağdı! Kızını korurken başından vurulmuştu...
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