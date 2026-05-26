Haberler Yaşam Haberleri Okçular Tekkesi Müzesi’nde iki yeni bölüm açılacak
Giriş Tarihi: 26.05.2026

Mustafa KAYA
TÜRKİYE Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK) ile Okçular Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında Osmanlı hat sanatının önemli isimlerinden Şeyh Hamdullah ile hattat ve kemankeş Necmeddin Okyay'ın hatırası çeşitli kültürel çalışmalarla yaşatılacak. TÜYEK'ten yapılan açıklamaya göre, TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz ile Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş tarafından imzalanan protokol doğrultusunda Okçular Tekkesi Müzesi'nde Şeyh Hamdullah ve Necmeddin Okyay'ın eserleri ile onlara ilişkin belgelerin yer alacağı üç ayrı bölüm açılacak. İşbirliği kapsamında ayrıca Şeyh Hamdullah hattıyla yazılmış "Meşariku'l-Envari'n-Nebeviyye"nin tıpkıbasımı hazırlanacak, ayrıca Süheyl Ünver koleksiyonunda bulunan ve büyük bölümü daha önce yayımlanmamış bilgi ve belgeleri içeren Necmeddin Okyay kitabı yayınlanacak.

