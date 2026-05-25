Okçular Tekkesi Müzesi’nde Şeyh Hamdullah ve Necmeddin Okyay bölümü açılacak

TÜYEK'ten yapılan açıklamaya göre, TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz ile Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş tarafından imzalanan protokol doğrultusunda Okçular Tekkesi Müzesi'nde Şeyh Hamdullah ve Necmeddin Okyay'ın eserleri ile onlara ilişkin belgelerin yer alacağı üç ayrı bölüm açılacak.

İşbirliği kapsamında ayrıca Şeyh Hamdullah hattıyla yazılmış "Meşariku'l-Envari'n-Nebeviyye"nin tıpkıbasımı hazırlanacak, ayrıca Süheyl Ünver koleksiyonunda bulunan ve büyük bölümü daha önce yayımlanmamış bilgi ve belgeleri içeren Necmeddin Okyay kitabı yayınlanacak.

ŞEYH HAMDULLAH İLE NECMEDDİN OKYAY HAKKINDA ORTAK BİR SEMPOZYUM DA DÜZENLENECEK

TÜYEK ile Okçular Vakfı daha önce "Türk-İslam Okçuluğu Yazma Eserler Sergisi"ni düzenleyerek sergi kataloğunu yayınlamıştı. Türk-İslam okçuluğunun tarihi ve kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmayı amaçlayan yazma eserlerin neşrine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

