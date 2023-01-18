Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağı’na Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Okmeydanı Devlet Hastanesi'ne veya civarda yer alan farklı bir konuma gitmek isteyen kişiler, Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağı nerede sorusuna yanıt arar. Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağı'na nasıl gidilir diye merak edenlerin birçoğu, ilk defa gidecek olan kişilerdir. Semtin yabancısı olanların Okmeydanı Hastane metrobüsten geçen hatlar neler diye araştırması gerekir. Okmeydanı metrobüse nasıl gidilir?

Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağı Nerede?

İstanbul'un üç ayrı ilçesine de yakın olan Okmeydanı, Şişli, Beyoğlu ve Kağıthane'ye bağlı bir semttir. Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağı, Çağlayan Metrobüs Durağı ile Darülaceze-Perpa Durağı arasında bulunur. Her gün kullananların bulmakta sıkıntı yaşamadığı bir yer olsa da ilk defa ziyaret edecekler için adres tarifi önemlidir. Bizzat bu durağa veya çevresindeki farklı bir yere gitmek isteyenler için bazı toplu taşıma seçenekleri vardır. Bu durağa ulaşmak için yakınından geçen M7 metro hattı veya 500T, 92Ş, 336M, 32M, 34, 34A, 34G ve 34BZ otobüs hatları tercih edilebilir. Ek olarak, acil durumu olanlar ve hızlı bir şekilde oraya varmak isteyenler için taksi, toplu taşıma araçlarından daha iyi bir fikir olabilir. Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağı'nın konumu ise şu şekildedir:

https://g.co/kgs/gNzo8M

Akıllı telefonlarda bulunan harita uygulamalarından yol tarifi konusunda yardım alınması, lokasyonun çok daha kolay bulunmasına yardımcı olur.

Okmeydanı Hastane Metrobüsten Geçen Hatlar

İstedikleri herhangi bir yere varmak için Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağı'nı kullanacakların bilmesi gereken en önemli husus, buradan hangi hatlara ait otobüslerin geçtiğidir. Bunun için öncelikle hatlar konusunda bilgi almak gerekir. Aşağıda, bu duraktan geçen metrobüs hatları sıralanmıştır. Buraya ilk kez gidecek kişilerin bunları öğrenmesi, olası bir mağduriyet yaşanmaması açısından önemlidir.

34 Avcılar - Zincirlikuyu

34A Cevizlibağ - Söğütlüçeşme

34AS Avcılar - Söğütlüçeşme

34BZ Beylikdüzü - Zincirlikuyu

34G Beylikdüzü - Söğütlüçeşme