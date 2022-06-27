Okmeydanı Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Fatih Sultan Mehmet'in bu bölgede okçuluk müsabakaları için kurdurduğu ok meydanı ve okçuluk tekkesi nedeniyle İstanbul'daki semte Okmeydanı adı verilmiştir. Eski adıyla Okmeydanı Devlet Hastanesi yeni adıyla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi burada bulunduğu için her gün binlerce ziyaretçi almaktadır. Okmeydanı Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Merak edilenleri hazırladık. Okmeydanı Metrobüse nasıl gidilir? Diyorsanız işte bilmeniz gerekenler…

Okmeydanı Metrobüs Durağı Nerede?

Okmeydanı, İstanbul'un Kâğıthane, Şişli ve Beyoğlu ilçelerine bağlı bir semttir. Bu semtin içerisinde Okmeydanı Metrobüs Durağı bulunmaktadır. Bu durak İstanbul'un önemli merkez duraklarından biridir. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Şişli Kaptanpaşa Mahallesi'nde bulunmaktadır. Bu hastane eski adıyla Okmeydanı Hastanesi olarak da bilinmektedir. Ayrıca Beyoğlu Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi de burada yer almaktadır.

Okmeydanı Metrobüs Durağından Geçen Hatlar