Giriş Tarihi: 27.6.2022 11:45Son Güncelleme: 27.6.2022 11:45
Okmeydanı Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
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İstanbul'un Kâğıthane, Şişli ve Beyoğlu ilçelerine bağlı bir semt Okmeydanı, bulunduğu konum ile önemli bir yere sahiptir. Adeta İstanbul’un ulaşım ağının yoğunlaştığı bir bölgededir. Buradan metrobüs de geçtiği için kolay ulaşılabilir yerde olduğunu da söyleyebiliriz. Okmeydanı Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Detaylı bilgiler hazırladık. Okmeydanı Metrobüs Durağından hangi hatlar geçiyor? İşte yanıtı…
Fatih Sultan Mehmet'in bu bölgede okçuluk müsabakaları için kurdurduğu ok meydanı ve okçuluk tekkesi nedeniyle İstanbul'daki semte Okmeydanı adı verilmiştir. Eski adıyla Okmeydanı Devlet Hastanesi yeni adıyla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi burada bulunduğu için her gün binlerce ziyaretçi almaktadır. Okmeydanı Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Merak edilenleri hazırladık. Okmeydanı Metrobüse nasıl gidilir? Diyorsanız işte bilmeniz gerekenler…
Okmeydanı Metrobüs Durağı Nerede?
Okmeydanı, İstanbul'un Kâğıthane, Şişli ve Beyoğlu ilçelerine bağlı bir semttir. Bu semtin içerisinde Okmeydanı Metrobüs Durağı bulunmaktadır. Bu durak İstanbul'un önemli merkez duraklarından biridir. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Şişli Kaptanpaşa Mahallesi'nde bulunmaktadır. Bu hastane eski adıyla Okmeydanı Hastanesi olarak da bilinmektedir. Ayrıca Beyoğlu Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi de burada yer almaktadır.
Okmeydanı Metrobüs Durağından Geçen Hatlar
32M Cevatpaşa - Mecidiyeköy
33M Giyimkent - Mecidiyeköy
33TM Giyimkent/Turgut Reis - Mecidiyeköy
36EM Cebeci - Mecidiyeköy
36M Cebeci - Mecidiyeköy
37M Çırçır Metro - Mecidiyeköy
38G Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi - Mecidiyeköy
38M Cevatpaşa/Küçükköy - Mecidiyeköy
41AT Ayazağa - Davutpaşa Yıldız Ünv. Kampüsü
48F Akpınar - Mecidiyeköy
49A Akşemsettin Mahallesi - Şişli
49G Sultangazi Peron/Küçükköy - Şişli
49GB Sultangazi Peron/Baraj Yolu - Şişli
49K Binevler - Şişli
49M Kazım Karabekir Mahallesi - Şişli
49Y Yeşilpınar - Şişli
54Ç Çıksalın - Taksim
54E Halil Rıfat Paşa - Eminönü
54HŞ Hasköy - Şişli
54K Hasköy/Kulaksız - Taksim
54ÖR Örnektepe - Taksim
54P Piyalepaşa Mahallesi - Taksim
54T Sadabat Evleri/Talatpaşa - Taksim
55 Gaziosmanpaşa - Şişli
65A Seyrantepe - Kağıthane Garajı
75O Otogar - Mecidiyeköy
77 Yenikapı - Şişli
79KM Kayaşehir - Mecidiyeköy
91M Fatih Mahallesi Yanyol - Mecidiyeköy
92M Bağcılar Devlet Hastanesi - Mecidiyeköy
92Ş Yenimahalle Metro - Mecidiyeköy
93M Zeytinburnu - Mecidiyeköy
97M 15 Temmuz Mahallesi - Mecidiyeköy
141M Kanuni Sultan Süleyman Eğtitim Ve Araştırma Hastanesi - Mecidiyeköy