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Giriş Tarihi: 27.6.2022 11:45 Son Güncelleme: 27.6.2022 11:45

Okmeydanı Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Okmeydanı Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

İstanbul'un Kâğıthane, Şişli ve Beyoğlu ilçelerine bağlı bir semt Okmeydanı, bulunduğu konum ile önemli bir yere sahiptir. Adeta İstanbul’un ulaşım ağının yoğunlaştığı bir bölgededir. Buradan metrobüs de geçtiği için kolay ulaşılabilir yerde olduğunu da söyleyebiliriz. Okmeydanı Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Detaylı bilgiler hazırladık. Okmeydanı Metrobüs Durağından hangi hatlar geçiyor? İşte yanıtı…

Fatih Sultan Mehmet'in bu bölgede okçuluk müsabakaları için kurdurduğu ok meydanı ve okçuluk tekkesi nedeniyle İstanbul'daki semte Okmeydanı adı verilmiştir. Eski adıyla Okmeydanı Devlet Hastanesi yeni adıyla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi burada bulunduğu için her gün binlerce ziyaretçi almaktadır. Okmeydanı Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Merak edilenleri hazırladık. Okmeydanı Metrobüse nasıl gidilir? Diyorsanız işte bilmeniz gerekenler…

Okmeydanı Metrobüs Durağı Nerede?

Okmeydanı, İstanbul'un Kâğıthane, Şişli ve Beyoğlu ilçelerine bağlı bir semttir. Bu semtin içerisinde Okmeydanı Metrobüs Durağı bulunmaktadır. Bu durak İstanbul'un önemli merkez duraklarından biridir. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Şişli Kaptanpaşa Mahallesi'nde bulunmaktadır. Bu hastane eski adıyla Okmeydanı Hastanesi olarak da bilinmektedir. Ayrıca Beyoğlu Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi de burada yer almaktadır.

Okmeydanı Metrobüs Durağından Geçen Hatlar

  • 32M Cevatpaşa - Mecidiyeköy
  • 33M Giyimkent - Mecidiyeköy
  • 33TM Giyimkent/Turgut Reis - Mecidiyeköy
  • 36EM Cebeci - Mecidiyeköy
  • 36M Cebeci - Mecidiyeköy
  • 37M Çırçır Metro - Mecidiyeköy
  • 38G Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi - Mecidiyeköy
  • 38M Cevatpaşa/Küçükköy - Mecidiyeköy
  • 41AT Ayazağa - Davutpaşa Yıldız Ünv. Kampüsü
  • 48F Akpınar - Mecidiyeköy
  • 49A Akşemsettin Mahallesi - Şişli
  • 49G Sultangazi Peron/Küçükköy - Şişli
  • 49GB Sultangazi Peron/Baraj Yolu - Şişli
  • 49K Binevler - Şişli
  • 49M Kazım Karabekir Mahallesi - Şişli
  • 49Y Yeşilpınar - Şişli
  • 54Ç Çıksalın - Taksim
  • 54E Halil Rıfat Paşa - Eminönü
  • 54HŞ Hasköy - Şişli
  • 54K Hasköy/Kulaksız - Taksim
  • 54ÖR Örnektepe - Taksim
  • 54P Piyalepaşa Mahallesi - Taksim
  • 54T Sadabat Evleri/Talatpaşa - Taksim
  • 55 Gaziosmanpaşa - Şişli
  • 65A Seyrantepe - Kağıthane Garajı
  • 75O Otogar - Mecidiyeköy
  • 77 Yenikapı - Şişli
  • 79KM Kayaşehir - Mecidiyeköy
  • 91M Fatih Mahallesi Yanyol - Mecidiyeköy
  • 92M Bağcılar Devlet Hastanesi - Mecidiyeköy
  • 92Ş Yenimahalle Metro - Mecidiyeköy
  • 93M Zeytinburnu - Mecidiyeköy
  • 97M 15 Temmuz Mahallesi - Mecidiyeköy
  • 141M Kanuni Sultan Süleyman Eğtitim Ve Araştırma Hastanesi - Mecidiyeköy
  • 146M Metrokent - Mecidiyeköy
  • 336M Arnavutköy - Mecidiyeköy
  • 500L Cevizlibağ - Levent
  • 500T Tuzla - Topkapı
  • E-58 Esenkent/Bahçeşehir - Mecidiyeköy
  • H-2 İstanbul Havalimanı - Mecidiyeköy
  • Minibüs Hatları
  • Çağlayan - Topkapı
  • Şişli - Yunus Emre Mahallesi
  • Şişli - Vialand
  • Şişli - İmar Blokları
  • Şişhane - Okmeydanı – Şişli

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Okmeydanı Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
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