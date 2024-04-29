Öksüz ve Yetim Kime Denir? Öksüz ve Yetim Farkı Nedir, Kimlere Denir?

Bu terimler genellikle duygusal ve hukuksal bağlamlarda kullanılır. Öksüz ve yetim kavramları, aile yapısının bozulması sonucu çocuğun yaşadığı kayıpları ifade ederken, toplum ve hükumetler genellikle bu çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal hizmetler ve koruma programları geliştirirler. Yani her iki kelime de ailelerini kaybeden ve korunmaya muhtaç çocukları ifade etmek için kullanılır. Öksüz ve yetim kime denir, farkı nedir, kimlere denir gibi konular her iki nedenle de oldukça önemlidir.
Yetim:
Anlamı: Arapça "yetîm" kelimesinden türemiştir ve babası ölmüş çocuk anlamına gelir. Annesi hayatta olsa bile babası vefat etmiş çocuklara yetim denir.
Fıkıhtaki Kullanımı: Fıkıhta, bulûğ çağına ermemiş (reşit olmayan) çocuklara yetim denir.
Genel Kullanım: Günümüzde, yetim kelimesi daha geniş bir anlamda kullanılarak, babası ölmüş tüm çocukları ifade etmek için kullanılabilir.
Öksüz:
Anlamı: Annesi ölmüş çocuk anlamına gelir. Babası hayatta olsa bile annesi vefat etmiş çocuklara öksüz denir.
Genel Kullanım: Öksüz kelimesi, genellikle hem annesi hem de babası ölmüş çocukları ifade etmek için kullanılır.
Bazı Ağızlarda Farklı Anlamı: Bazı Türk ağızlarında öksüz kelimesi, yetim ile eş anlamlı olarak da kullanılabilir.