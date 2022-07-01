Oktay Çubuk kimdir, kaç yaşında? Ah Nerede Ferit - Oktay Çubuk dizileri, sevgilisi, boyu ve kilosu

Oktay Çubuk sevgilisi, boyu ve kilosu, dizileri ve filmleri ile gündemdeki yerini aldı. Star TV'nin yeni dizisi Ah Nerede'de başrolde yer alan ünlü oyuncu Tarık Akan'ın rolüne; "Ferit" karakterine hayat verecek. Dizinin ilk bölümüyle birlikte "Ah Nerede dizisi Ferit kimdir" sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Oktay Çubuk kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte genç oyuncu Oktay Çubuk dizileri ve filmleri…
OKTAY ÇUBUK KİMDİR?
12 Mart 1996 İzmir doğumlu Oktay Çubuk, İzmir Amerikan Koleji sonrası İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümüne birincilik ile girmiştir. Eğitimini tam burslu olarak devam ettirmektedir.
Oyunculuk eğitimini Cüneyt Sayıl Atölye'de alan Çubuk, ilk olarak Cennetin Gözyaşları dizisi ile ekran karşısına geçmiştir. Şimdi Ah Nerede'de Tarık Akan'ın rolü Ferit karakterine hayat verecek.