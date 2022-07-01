Haberler Yaşam Haberleri Oktay Çubuk kimdir, kaç yaşında? Ah Nerede Ferit - Oktay Çubuk dizileri, sevgilisi, boyu ve kilosu
Giriş Tarihi: 1.7.2022 16:27 Son Güncelleme: 1.7.2022 16:28

Oktay Çubuk kimdir, kaç yaşında? Ah Nerede Ferit - Oktay Çubuk dizileri, sevgilisi, boyu ve kilosu

Oktay Çubuk kimdir, kaç yaşında? Ah Nerede Ferit - Oktay Çubuk dizileri, sevgilisi, boyu ve kilosu

Star TV ekranlarının yeni dizisi Ah Nerede 1. bölümü ile bu akşam ekranlarda. Dizinin başrollerini Nil Keser ve Oktay Çubuk paylaşılıyor. Yeşilçam uyarlaması diziyle birlikte “Oktay Çubuk kimdir, kaç yaşında, nereli” soruları yanıt aramaya başladı. Tarık Akan’ın rolüne hayat verecek Oktay Çubuk dizileri arasında Baba ile hatırlanıyor. Peki, Ah Nerede Ferit kim oynuyor? Oktay Çubuk sevgilisi, boyu ve kilosu…

Oktay Çubuk sevgilisi, boyu ve kilosu, dizileri ve filmleri ile gündemdeki yerini aldı. Star TV'nin yeni dizisi Ah Nerede'de başrolde yer alan ünlü oyuncu Tarık Akan'ın rolüne; "Ferit" karakterine hayat verecek. Dizinin ilk bölümüyle birlikte "Ah Nerede dizisi Ferit kimdir" sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Oktay Çubuk kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte genç oyuncu Oktay Çubuk dizileri ve filmleri…

OKTAY ÇUBUK KİMDİR?

12 Mart 1996 İzmir doğumlu Oktay Çubuk, İzmir Amerikan Koleji sonrası İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümüne birincilik ile girmiştir. Eğitimini tam burslu olarak devam ettirmektedir.

Oyunculuk eğitimini Cüneyt Sayıl Atölye'de alan Çubuk, ilk olarak Cennetin Gözyaşları dizisi ile ekran karşısına geçmiştir. Şimdi Ah Nerede'de Tarık Akan'ın rolü Ferit karakterine hayat verecek.

OKTAY ÇUBUK DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Cennetin Gözyaşları

Aşk Ağlatır

Sol Yanım

Baba

AH NEREDE DİZİSİ OYUNCULARI

Oktay Çubuk – Ferit

Nil Keser – Zehra

Tarık Pabuççuoğlu – Hakim

Ayşe Kökçü – Seniha

Merve Bengi – Nihal

Derya Alabora – Perihan

Miray Akar – Sera

Korhan Herduran – Murat

Asena Keskinci – Burçak

Aycan Koptur – Huriye

Ferit Aktuğ – Ali

Batuhan Sert - Ömer

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Oktay Çubuk kimdir, kaç yaşında? Ah Nerede Ferit - Oktay Çubuk dizileri, sevgilisi, boyu ve kilosu
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