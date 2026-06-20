Okuduğu okulun müdürü oldu

Bursa
'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan ve liseyi de Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan Cihan Baldan (51), ardından Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Teknolojileri Öğretmenliği'ni bitirdi. Çeşitli illerinde öğretmenlik yapan Baldan, son olarak Mustafakemalpaşa'ya atandı. Mezun olduğu okulda önce öğretmenlik ardından müdür yardımcılığı yapan Baldan, Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından geçen hafta da müdür olarak atandı. Atamaya çok sevinen Baldan, "Öğrencisi olduğum okulda görev almak çok güzel bir duygu. Eğitim kadromuzla birlikte özveriyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.