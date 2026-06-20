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Giriş Tarihi: 20.06.2026

Okuduğu okulun müdürü oldu

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Okuduğu okulun müdürü oldu
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan ve liseyi de Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan Cihan Baldan (51), ardından Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Teknolojileri Öğretmenliği'ni bitirdi. Çeşitli illerinde öğretmenlik yapan Baldan, son olarak Mustafakemalpaşa'ya atandı. Mezun olduğu okulda önce öğretmenlik ardından müdür yardımcılığı yapan Baldan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçen hafta da müdür olarak atandı. Atamaya çok sevinen Baldan, "Öğrencisi olduğum okulda görev almak çok güzel bir duygu. Eğitim kadromuzla birlikte özveriyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#BURSA #MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

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Okuduğu okulun müdürü oldu
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