Okul bahçesinde darbedip video çekmişlerdi: Samsun’da akran zorbalığına 5 tutuklama!

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Olay, 30 Nisan'da Çarşamba ilçesindeki bir okulda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen öğrenciler okul bahçesinde kavga etti. Bu sırada D.A. (17) isimli kız öğrenci, bazı öğrenciler tarafından darbedildi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Samsun'da akran zorbalığına 5 tutuklama!

ŞİKAYET SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Darbedilen öğrenci, 5 Mayıs'ta polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olay anına ilişkin görüntülerin delil olarak dosyaya girmesinin ardından Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı genişletti. Soruşturma kapsamında N.S., S.G., B.G., H.K. ve S.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.