Haberler Yaşam Haberleri Okul bahçesinde darbedip video çekmişlerdi: Samsun'da akran zorbalığına 5 tutuklama!
Giriş Tarihi: 6.05.2026 18:32 Son Güncelleme: 6.05.2026 19:25

Samsun'da aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen öğrenciler okul bahçesinde kavga etti. Bu sırada D.A. (17) isimli kız öğrenci, bazı öğrenciler tarafından darbedildi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Darbedilmesinin ardından öğrenci D.A, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Görüntülerin delil olarak dosyaya girmesinin ardından Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı genişletti. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan N.S., S.G., B.G., H.K. ve S.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İBRAHİM CANBULAT
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kız öğrencinin darbedilip görüntülerinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği olayda 5 öğrenci tutuklandı. Okul bahçesinde yaşanan ve kamuoyunda tepki çeken olayla ilgili soruşturma, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Olay, 30 Nisan'da Çarşamba ilçesindeki bir okulda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen öğrenciler okul bahçesinde kavga etti. Bu sırada D.A. (17) isimli kız öğrenci, bazı öğrenciler tarafından darbedildi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Samsun'da akran zorbalığına 5 tutuklama!

ŞİKAYET SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Darbedilen öğrenci, 5 Mayıs'ta polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olay anına ilişkin görüntülerin delil olarak dosyaya girmesinin ardından Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı genişletti. Soruşturma kapsamında N.S., S.G., B.G., H.K. ve S.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.

MAHKEMEYE SEVK EDİLEN 5 ÖĞRENCİ TUTUKLANDI

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan N.S., S.G., B.G., H.K. ve S.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Okul bahçesinde yaşanan darp anlarının cep telefonu kamerasıyla kaydedilmesi, olayın akran zorbalığı boyutunu da yeniden gündeme taşıdı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
