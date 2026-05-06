Okul bahçesinde darbedip video çekmişlerdi: Samsun’da akran zorbalığına 5 tutuklama!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kız öğrencinin darbedilip görüntülerinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği olayda 5 öğrenci tutuklandı. Okul bahçesinde yaşanan ve kamuoyunda tepki çeken olayla ilgili soruşturma, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü.
CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ
Olay, 30 Nisan'da Çarşamba ilçesindeki bir okulda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen öğrenciler okul bahçesinde kavga etti. Bu sırada D.A. (17) isimli kız öğrenci, bazı öğrenciler tarafından darbedildi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
Samsun'da akran zorbalığına 5 tutuklama!
ŞİKAYET SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Darbedilen öğrenci, 5 Mayıs'ta polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olay anına ilişkin görüntülerin delil olarak dosyaya girmesinin ardından Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı genişletti. Soruşturma kapsamında N.S., S.G., B.G., H.K. ve S.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.
MAHKEMEYE SEVK EDİLEN 5 ÖĞRENCİ TUTUKLANDI
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan N.S., S.G., B.G., H.K. ve S.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
Okul bahçesinde yaşanan darp anlarının cep telefonu kamerasıyla kaydedilmesi, olayın akran zorbalığı boyutunu da yeniden gündeme taşıdı.