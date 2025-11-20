Haberler Yaşam Haberleri Okul bahçesinde fenalaşan çocuk hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 20.11.2025 04:47 Son Güncelleme: 20.11.2025 04:54

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde okul bahçesinde arkadaşlarıyla otururken aniden fenalaşarak yere yığılan 17 yaşındaki Berat Eren Dilek, hayatını kaybetti.

İHA Yaşam
Edinilen bilgiye göre olay, Gültepe Mahallesi'ndeki İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu bahçesinde meydana geldi. 17 yaşındaki Berat Eren Dilek, okulun bahçesinde arkadaşlarıyla otururken aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Berat Eren Dilek'in hayatını kaybettiğini belirledi

Berat Eren D i lek'in cenazesi Yerköy Devlet Hastanesi morgunda ön incelemenin yapılmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma b aşlatıldı.

