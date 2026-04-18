Haberler Yaşam Haberleri Okul bahçesinde Yıldırım dehşeti! Kuzenlerin yağıştan sığındığı ağaca yıldırım düştü: 2’si öldü, 1’i ağır yaralı
Giriş Tarihi: 18.04.2026 15:10

Okul bahçesinde Yıldırım dehşeti! Kuzenlerin yağıştan sığındığı ağaca yıldırım düştü: 2’si öldü, 1’i ağır yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Olgun köyü Çiçeközü mezrasında 3 kuzenin yağış nedeniyle sığındığı ağaca yıldırım düştü. Feci olayda, Kasım Yıldırım (14), Serkan Yıldırım (13) ve Mehmet Yıldırım'a (15) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Serkan ve Kasım hayatını kaybetti. Mehmet Yıldırım ise hastanede tedavi altına alındı.

Hüseyin KAÇAR
Okul bahçesinde Yıldırım dehşeti! Kuzenlerin yağıştan sığındığı ağaca yıldırım düştü: 2’si öldü, 1’i ağır yaralı
Ergani ilçesine bağlı kırsal Olgun köyü Çiçeközü mezrasında 3 kuzenin yağış nedeniyle sığındığı ağaca yıldırım düşmesi sonucu 3 kuzenden Kasım Yıldırım (14) ve Serkan Yıldırım (13) hayatını kaybetti. Mehmet Yıldırım ise (15) ağır yaralandı. Görgü tanığı Zülfikar Kınık, sabah hayvanlara yem verirken 2-3 kere şimşek çaktığını belirterek, "Sonra baktım okulun yanında ses geliyor. Çocuğumu gönderdim. Çocuklar, 'baba üç kişi, yerdeler' dedi. Herhalde okulu temizlemeye gelmişlerdi. Amca oğulları. Başka köyden bizim köye temizlemeye geliyorlar. Gittiğimde köylüler Ergani Devlet Hastanesine götürmüştü" dedi.

Okul bahçesinde Yıldırım dehşeti! Kuzenlerin yağıştan sığındığı ağaca yıldırım düştü: 2’si öldü, 1’i ağır yaralı
