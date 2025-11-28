Okul çevrelerinde dron destekli denetim sonucu 34 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'alkol veya sigara kaçakçılığı' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik 26 Kasım Çarşamba günü Beylikdüzü ilçesinde bulunan okul çevrelerinde dron destekli çalışma gerçekleştirdi.

Okul çevresindeki kaçak elektronik sigara konteyneri dron görüntülerine takıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan söz konusu denetimlerde, şüphe üzerine izlemeye alınan bir şahsın Ambarlı Limanı civarında bulunan tır parkına giriş yaptığı ve bir konteynere girip çıktığı belirlendi. Havadaki dron ile takip altına alınan şüphelinin girdiği konteynere yaklaşan yerdeki devriye ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. Konteynere yönelik yapılan aramalarda ise, 34 bin 400 elektronik sigara cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.