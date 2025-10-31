Haberler Yaşam Haberleri Okul çıkışı arkadaşını bıçaklayan çocuk gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 31.10.2025 09:51

İstanbul Beyoğlu’nda 7. Sınıf öğrencisi 2 sınıf arkadaşı arasında çıkan kavgada 13 yaşındaki Miraç A. boğazından bıçaklandı. Yaralı çocuk Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şüpheli arkadaşı E.D. (13) ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesinde bulunan bir ortaokulda 7. Sınıf öğrencisi olan Miraç A. ile sınıf arkadaşı E.D. arasında okul çıkışı henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada eline bıçak alan E.D. arkadaşı Miraç A.'nın üzerine saldırdı. Miraç A. boğazından yaralandı. Kendi imkanları ile hastaneye giden Miraç A. Okmeydanı Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Şüpheli arkadaşı E.D. İse polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken yaralı Miraç A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öne sürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli çocuğun okul çıkığı arkadaşını bir aracın arkasında bekleyip saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Miraç A. yürürken önüne çıkıp bir şeyler söylüyor sonra bıçağı sallayıp kaçtığı görülüyor.

