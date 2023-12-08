Okul faresi önce kameraya sonra polise yakalandı

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri son zamanlarda 10 farklı okuldan ve 6 farklı iş yerinden alınan hırsızlık ihbarları sonucu çalışma başlattı. Okul içinde bulunan kilitli sınıf kapılarını kırarak içeri giren şahsın çok sayıda laptop ve elektronik eşya çaldığı tespit edildi.

Polis ekipleri teknik ve fiziki takip sonucu şahsın kimlik tespitini yaptı ve 6 farklı iş yeri hırsızlığından da firar olan Sezgin A.'yı gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Sezgin A., sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.