Okul ile İlgili Şiirler - Kısa, Uzun, 1, 2, 3, 4 Kıtalık Okul Sevgisiyle İlgili Şiirler

Okul hakkında söylenecekler tükenmez. Bu nedenle okul ile ilgili yazılmış olan şiirlerin sayısı da pek fazladır. Bunlar genel olarak öğrenciye öğrenmeyi, öğretmeni ve okulu sevmeyi öğütleyen ve basit bir dil i le kaleme alınan özel, hafızada yer eden şiirlerdir. Hemen her çocuk büyüyüp yetişkin olduğunda bile geçmişinde duyduğu kısa, uzun, 1,2,3,4 kıtalık okul sevgisiyle ilgili şiirleri hatırlamakta ve o günleri anmaktadır.

Okul ile İlgili Kısa Şiirler

Okul ile ilgili yazılmış olan bir ve iki kıtalık şiirler "kısa şiirler" olarak nitelendirilebilir. Bu bağlamda aşağıda hem bir hem de iki kıtalık okul şiirleri yer almaktadır.

Kısa şiirler kolay ezberlenebilir ve öğrenilebilir olması ile anasınıfındaki öğrencilere, ilkokul bir ve ikinci sınıf öğrencilerine okutulmaktadırlar.

1 Kıtalık Şiirler

Her Şeyi Bileceğim

"Okuluma geldiğim gün,

Mutluydum ve çok şendim

Yeni bilgiler öğreneceğim

Her şeyi bileceğim!"

Öğretmenimi Seviyorum

"Sınıfımda duruyor

Benim canım öğretmenim

Hepimizi çok seviyor

Bizlerin onu sevdiği gibi"

2 Kıtalık Şiirler

Okulum

"Her yerden daha güzel

Bizim için burası

Okul, sevgili okul,

Neşe ve bilgi yuvası

Güzel Kitaplar burada,

Birçok arkadaş burada,

İnsan nasıl sevinmez

Böyle yerde okur da."

Canım Okulum

"Okulum evimdir benim

Onu çok çok özledim

Öğretmenlerim ve arkadaşlarım

Hepsini çok özledim.

Yine duyacak mıyız eskisi gibi,

Bahçede ve sınıfta çocuk seslerini

Yine çalacak o mu güzel zil sesi

Yine koşacak mıyız birbirimize?"

Okul ile İlgili Uzun Şiirler

Okul ile ilgili uzun şiirleri ezberlemek, yazmak ya da akılda tutmak kısa şiirlere göre daha zor olabilir.

Fakat uzun şiirlerin anlam bütünlüğü ve hissiyatının çok daha kuvvetli olduğu da herkes tarafından kabul edilmiş bir gerçektir.

3 Kıtalık Şiirler

Okulum ve Arkadaşlarım

"Okulum çok güzeldir benim,

Arkadaşlarım da tıpkı elmas

Hepimiz büyüyeceğiz

Parlak nesiller olacağız

Arkadaşlarım ve ben

Her gün öğreniyoruz

Okulumuz yuvamız

Öğretmenlerimiz canımız

Derste yaramazlık olmaz,

Konuşmak ve dinlememek

En çok biz çalışmalıyız

Ancak o zaman başarırız!"

Okulda Olmak

"Güzel şeydir okulda olmak,

Sınıfım sıcak ve bahçemiz güzel,

Dersler işleniyor sürekli,

Teneffüste ise eğlence vakti.

Kışın camdan yağmuru görmek,

Yazın çimlerde oyun oynamak,

Her gün yeni şeyler öğrenmek,

Arkadaşlarla mutlu olmak.

Kitaplarımız tertemiz,

Kalemlerimiz pırıl pırıl,

Çok okuyacak ve çok çalışacağız,

En başarılı biz olacağız."

4 Kıtalık Şiirler

Okulumuz

"Her yerden daha güzel,

Bizim için burası,

Okul sevgili okul,

Neşe bilgi yuvası.

Güzel kitaplar burada,

Birçok arkadaş burada,

İnsan nasıl sevinmez,

Böyle yerde okur da...

Senin Çatın Altına,

Girmez kötü duygular,

Bilgi giren yerlere,

Kalmaz artık kaygılar.

Her yerden daha güzel,

Bizim için burası,

Okul, sevgili okul,

Neşe, bilinç yuvası."

Öğretmenim

"Her gönüle ışıkları,

Yakan sensin öğretmenim.

Sevgi ile çocuklara,

Bakan sensin öğretmenim.

Dürüstlüğü aşılayan,

Nefretten uzak tutan,

Çocukların her kahrını,

Çeken sensin öğretmenim.

Geleceğe yol gösteren,

Büyük insan yeitştiren,

Sevgiyi saygıyı öğreten,

Yine sensin öğretmenim.

Bu alemin ümidisin,

Sevgi tohumları ekensin.

Vefan ile hüzünleri,

Yıkan sensin öğretmenim."