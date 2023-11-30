Okul ile İlgili Şiirler - Kısa, Uzun, 1, 2, 3, 4 Kıtalık Okul Sevgisiyle İlgili Şiirler

Okul hakkında söylenecekler tükenmez. Bu nedenle okul ile ilgili yazılmış olan şiirlerin sayısı da pek fazladır. Bunlar genel olarak öğrenciye öğrenmeyi, öğretmeni ve okulu sevmeyi öğütleyen ve basit bir dil i le kaleme alınan özel, hafızada yer eden şiirlerdir. Hemen her çocuk büyüyüp yetişkin olduğunda bile geçmişinde duyduğu kısa, uzun, 1,2,3,4 kıtalık okul sevgisiyle ilgili şiirleri hatırlamakta ve o günleri anmaktadır.
Okul ile ilgili yazılmış olan bir ve iki kıtalık şiirler "kısa şiirler" olarak nitelendirilebilir. Bu bağlamda aşağıda hem bir hem de iki kıtalık okul şiirleri yer almaktadır.
Kısa şiirler kolay ezberlenebilir ve öğrenilebilir olması ile anasınıfındaki öğrencilere, ilkokul bir ve ikinci sınıf öğrencilerine okutulmaktadırlar.
Her Şeyi Bileceğim
"Okuluma geldiğim gün,
Mutluydum ve çok şendim
Yeni bilgiler öğreneceğim
Her şeyi bileceğim!"
Öğretmenimi Seviyorum
"Sınıfımda duruyor
Benim canım öğretmenim
Hepimizi çok seviyor
Bizlerin onu sevdiği gibi"
Okulum
"Her yerden daha güzel
Bizim için burası
Okul, sevgili okul,
Neşe ve bilgi yuvası
Güzel Kitaplar burada,
Birçok arkadaş burada,
İnsan nasıl sevinmez
Böyle yerde okur da."
"Okulum evimdir benim
Onu çok çok özledim
Öğretmenlerim ve arkadaşlarım
Hepsini çok özledim.
Yine duyacak mıyız eskisi gibi,
Bahçede ve sınıfta çocuk seslerini
Yine çalacak o mu güzel zil sesi
Yine koşacak mıyız birbirimize?"
Okul ile ilgili uzun şiirleri ezberlemek, yazmak ya da akılda tutmak kısa şiirlere göre daha zor olabilir.
Fakat uzun şiirlerin anlam bütünlüğü ve hissiyatının çok daha kuvvetli olduğu da herkes tarafından kabul edilmiş bir gerçektir.
Okulum ve Arkadaşlarım
"Okulum çok güzeldir benim,
Arkadaşlarım da tıpkı elmas
Hepimiz büyüyeceğiz
Parlak nesiller olacağız
Arkadaşlarım ve ben
Her gün öğreniyoruz
Okulumuz yuvamız
Öğretmenlerimiz canımız
Derste yaramazlık olmaz,
Konuşmak ve dinlememek
En çok biz çalışmalıyız
Ancak o zaman başarırız!"
Okulda Olmak
"Güzel şeydir okulda olmak,
Sınıfım sıcak ve bahçemiz güzel,
Dersler işleniyor sürekli,
Teneffüste ise eğlence vakti.
Kışın camdan yağmuru görmek,
Yazın çimlerde oyun oynamak,
Her gün yeni şeyler öğrenmek,
Arkadaşlarla mutlu olmak.
Kitaplarımız tertemiz,
Kalemlerimiz pırıl pırıl,
Çok okuyacak ve çok çalışacağız,
En başarılı biz olacağız."
Okulumuz
"Her yerden daha güzel,
Bizim için burası,
Okul sevgili okul,
Neşe bilgi yuvası.
Güzel kitaplar burada,
Birçok arkadaş burada,
İnsan nasıl sevinmez,
Böyle yerde okur da...
Senin Çatın Altına,
Girmez kötü duygular,
Bilgi giren yerlere,
Kalmaz artık kaygılar.
Her yerden daha güzel,
Bizim için burası,
Okul, sevgili okul,
Neşe, bilinç yuvası."
Öğretmenim
"Her gönüle ışıkları,
Yakan sensin öğretmenim.
Sevgi ile çocuklara,
Bakan sensin öğretmenim.
Dürüstlüğü aşılayan,
Nefretten uzak tutan,
Çocukların her kahrını,
Çeken sensin öğretmenim.
Geleceğe yol gösteren,
Büyük insan yeitştiren,
Sevgiyi saygıyı öğreten,
Yine sensin öğretmenim.
Bu alemin ümidisin,
Sevgi tohumları ekensin.
Vefan ile hüzünleri,
Yıkan sensin öğretmenim."