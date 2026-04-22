Okul katliamında ihmal zinciri! Anne psikologların tavsiyesine uymamış

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayser Çalık ortaokulu'nda 15 Nisan'da yaşanan saldırının faili İsa Aras Mersinli'nin tutuklanan annesiyle ilgili açıklama yaptı.

İKİ AYRI UZMAN "TEDAVİ ŞART" DEMİŞ

Soruşturma dosyasına giren sağlık kayıtları ve uzman raporlarına göre, saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli hakkında olaydan önce iki farklı psikoloğun çocuk psikiyatri polikliniğinde tedavi görmesi gerektiği yönünde açık teşhis ve öneride bulunduğu belirlendi. Uzmanların, çocuğun davranışsal ve psikolojik sorunlarının profesyonel destekle kontrol altına alınabileceğini vurguladığı, buna rağmen aile tarafından bu sürecin işletilmediği tespit edildi.

ANNE UYARILARI DİKKATE ALMADI

Başsavcılık açıklamasında, anne P.P.M'nin doktor ve psikolog önerilerini dikkate almadığı, çocuğunu gerekli psikiyatrik muayene ve tedavi süreçlerine yönlendirmediği ifade edildi. Elde edilen bulgulara göre, bu ihmalin failin mevcut psikolojik durumunun ilerlemesine ve kontrolsüz hale gelmesine yol açtığı değerlendiriliyor.

SAVCILIK: "İHMAL, FACİAYA ZEMİN HAZIRLADI"

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan değerlendirmede, tedavi edilmeyen psikolojik sorunların saldırının gerçekleşmesinde etkili olduğu vurgulandı. Açıklamada, annenin ihmali davranışının doğurduğu sonuçların "ağır ve vahim" olduğu belirtilerek, adli sürecin bu çerçevede yürütüldüğü kaydedildi.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Toplanan deliller ışığında anne P.P.M, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 100 kapsamında annenin tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. Saldırının hemen ardından gözaltına alınan baba hakkında da daha önce tutuklama kararı verilmişti. Böylece olayla bağlantılı olarak anne ve baba da cezaevine gönderilmiş oldu.