Okul öncesi eğitimde yeni bir dönem başlıyor: Minikler teknolojiyle anaokulunda tanışacak

Türkiye'de ilk defa bilim ve teknoloji ağırlıklı okul öncesi eğitimi programının onaylandığını açıklayan Yentür, "28 Şubat Cuma günü Sayın Bakanımızın teşrifleriyle müjdemiz var. Türkiye'de ilk defa bilim ve teknoloji ağırlıklı okul öncesi eğitiminin programı onaylandı. Eğitime İstanbul Teknik Üniversitesi Anaokulu'nda inşallah ilk başlangıcı yapıyoruz. Bu da kısa sürede İstanbul'daki bütün alanlara yayılacak. Bu vesileyle yüzde 90'a varan okul öncesi eğitimi hedefimiz inşallah yüzde 100'e ulaşarak müzik, sanat, teknoloji ve doğa eğitimleri ve bütüncül bir yaklaşımla çocuklarımızı en güzel şekilde yarınlara hazırlamak bu çabanın en güzel göstergesi" dedi.

VALİ ALKAN: "ANAOKULUNUN KIYMETİ ANLAŞILDI"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Biruni Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi'nde, okul öncesi eğitimin önemi ve çocuk gelişimine katkıları ele alındı. Programda, 267 bin çocuğun yararlandığı okul öncesi eğitim hakkında bilgiler verildi. İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, programda yaptığı konuşmada, okul öncesi eğitimin önemine dikkati çekerek, dünyada bu eğitimi başarıyla uygulayan ülkelerden örnekler verdi. Alkan "Bizim ilkokula başladığımız 1970'li yıllarda kimse anaokulu, ana sınıfını bilmezdi, doğrudan hemen ilkokula başlanırdı ama son 10 yıllarda ana sınıfının ve anaokulunun kıymeti iyi anlaşılır oldu. Ana sınıfına ve anaokuluna devam eden çocukların eğitim hayatında da başarılı oldukları ölçülmeye başlandı" diye konuştu.

İSTANBUL'DA 267 BİN ÖĞRENCİ OKUL ÖNCESİNDE

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise okul öncesi eğitimin eskiden çalışan ailelerin çocuklarının güvenli ortamda vakit geçirmeleri için düşünüldüğünü, şimdi ise çocukların gelişim süreçlerine en önemli katkının sunulduğu ve gizli yeteneklerin keşfedildiği süreç olarak görüldüğünü söyledi. Yentür "İstanbul'da 267 bin evladımız, zorunlu olmasa da okul öncesi kurumlarımızdan faydalanıyor. İstanbul'da 'benim çocuğum da okul öncesi eğitime gitsin' diyen her vatandaşımıza, koşulsuz bu imkânı sunmak, bizim en önemli ve en öncelikli görevimizdir. Bütün çocuklarımızın zorunlu eğitime başlamadan mutlak suretle, en az bir yıl ama gönül ister ki üç yıl bu eğitimden nasiplenmesi ve bu imkândan yararlanması bizim en temel politikamız" diye konuştu.

YABANCI DİL EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAMALI?

Protokol konuşmalarının ardından, Prof. Dr. Ümit Meriç, çocuğunu 2 yaşını doldurduğunda anaokuluna gönderdiğini belirterek, anaokuluna başlama yaşını sormak ve gündeme getirmek istediğini söyledi. Erken yabancı dil eğitimine de değinen Meriç "Çocuk henüz kendi beyin hücrelerini ana dilinin kelimeleriyle donatmadan, ona yabancı bir dilin kelimelerini dayatmak acaba bu çocuğun zihinsel ve psikolojik gelişiminde ne gibi tesirler icra etmektedir? Ana dil eğitiminin yabancı dil eğitiminden öncelikli ve önemli olduğunun altını çizmek ihtiyacındayım. Cemil Meriç'in bu konuda benimle aynı fikirde olduğunu, daha doğrusu benim onunla aynı fikirde olduğunu da ifade etmek isterim" diye konuştu.