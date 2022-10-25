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Giriş Tarihi: 25.10.2022

Okul önünde çatışma: 2 öğrenci öldü 14 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Okul önünde çatışma: 2 öğrenci öldü 14 yaralı
Şanlıurfa Viranşehir'de okullar bölgesinde çıkan silahlı kavgada 2 öğrenci hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Olay, dün saat 16.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde bulunan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre; okul önünde husumetli iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya döndü. Tarafların silahlarından çıkan kurşunlar, okul çıkışı evlerine gitmek için servis minibüsünde bekleyen öğrencilerin de aralarında bulunduğu 16 kişiye isabet etti. Silah sesleri çevrede panik yaratırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polislerin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgada yaralananlar, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Servis minibüsünde kurşunların isabet ettiği öğrencilerden Ömer Faruk Çınar ile Sümeyye Yeten, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şanlıurfa Valiliği faillerin tamamının yakalandığını, olayda kullanılan 3 silahın ele geçirildiğini bildirdi.

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Okul önünde çatışma: 2 öğrenci öldü 14 yaralı
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