Okul saldırganının görüntülerini paylaşmıştı! 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde iddiaya göre, 16 yaşındaki Y.K., sosyal medya platformunda sahte bir hesap açarak, daha önce Şanlıurfa Siverek ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırının faili olduğu öne sürülen şüphelinin fotoğraflarını paylaştı. Paylaşımlarda, söz konusu kişinin elinde silah bulunan görüntülerine yer verildiği, içeriklerin ise takipçi artırma amacıyla kullanıldığı iddia edildi. Olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı siber suçlarla mücadele ekipleri harekete geçti.

TUTUKLANDI

Emniyet ekiplerinin konunun hassasiyeti nedeniyle titizlikle yürüttüğü çalışmalar ve siber suçlar ekibinin hassas çalışması sonucunda, söz konusu hesabın sahibi olduğu belirlenen şüpheli Y.K. gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan adli aramada; 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 8 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "suç ve suçluyu övme" suçlaması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen silahın kendisine ait olduğunu beyan eden çocuğun babası şüpheli A.K. (47) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli Y.K.'nin daha önce kemik kırığına sebep olacak şekilde yaralama suçundan 5 ay tutuklu kaldığı bildirildi.