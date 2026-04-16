Okul saldırı olaylarına ilişkin asılsız paylaşımlara soruşturma! Savcılık düğmeye bastı

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da gerçekleşen saldırıların ardından sosyal medya ve bazı basın-yayın organlarında yer alan asılsız paylaşımlar çoğaldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımlar için düğmeye bastı. Yapılan basın açıklamasında, söz konusu paylaşımlarda hadiselerin faillerini övücü ifadeler kullanıldığı, farklı eğitim kurumlarında suç işlemeye tahrik edici yönlendirmelerde bulunulduğu ve kamu düzenini açık ve yakın şekilde tehlikeye düşürebilecek içeriklerin yer aldığı belirtildi. Ayrıca, yetkili kurumların resmi açıklamaları dışında, halk arasında korku ve panik yaratma amacı taşıyan gerçeğe aykırı ve dezenformasyon içerikli bilgilerin bilinçli şekilde dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği ifade edildi.

SANAL DEVRİYE FAALİYETİ AKTİF

Başsavcılık, bu kapsamda içerikleri oluşturan, yayan veya aracılık eden kişi ve hesapların tespiti için kolluk birimleriyle koordineli şekilde "sanal devriye" faaliyetlerinin sürdürüldüğünü bildirdi. Suç teşkil eden paylaşımlar hakkında gözaltı ve arama işlemleri dahil gerekli tüm adli işlemlerin kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı.

4 AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, söz konusu eylemler bakımından şüpheliler hakkında "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit", "Suç işlemeye tahrik", "Suçu veya suçluyu övme" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı, sürecin titizlikle ve çok yönlü şekilde devam ettiği kaydedildi.