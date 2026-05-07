Okul saldırılarını araştırma komisyonundan ‘bütüncül’ strateji: "Yasakçı değil, düzenleyici olacağız"

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan olayların ardından kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ikinci toplantısını yaptı. Komisyon çalışmalarında istismara geçit vermeden psikolojik analizler ve güvenlik feriyle hareket etme duygusu içerisinde olacaklarını belirten Beyazıt, "Araştırma sürecinde vefat eden canparelerimizin aileleri ve tedavi gören yavrularımız ile ailelerinin mahremiyetini zedeleyecek her türlü tutumdan kaçınacağız. Olayların sebep sonuç ilişkilerini değerlendirerek, bütüncül bakış açısıyla sadece ne olduğunu bulmaktan öte bu durumun neden engellenemediğini de anlamak üzere çalışacağız. Komisyonun çalışmaları sonuç ve çözüm odaklı adımlara vesile olacak. Konuyu aile, okul ve eğitim, dijital riskler ve psikolojik boyutlarıyla bütüncül açıdan ele almamız gerekiyor. Çocuk ve gençlerin, ailenin, okulun ve artık giderek gelişen ve yaygınlaşan dijital mecraların bir parçası ve birleşeni olduğunu kabul etmeliyiz. Söz konusu elim hadiselerden yola çıkarak tüm bu ilişkilerde çocuklarımızın nasıl etkilendiğini, bu etkilerin sonuçlarını ve olası olumsuz sonuçlarının nasıl önlenebileceğini yasaklayan ve kısıtlayan yaklaşımdan ziyade düzenleyici, destekleyici ve yönlendirici rapor sunmak komisyonumuzun en önemli görevlerinden" diye konuştu.

"ÖĞRETMENLERİ DİNLEYELİM" ÖNERİSİ

AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, konuyu sadece okul güvenliğine indirgememek gerektiğini söyleyerek "Mesele çok boyutlu bir mesele her açıdan sorunları tespit edeceğiz, aksayan hususlar varsa onları da konuşacağız, önlemler almaya çalışacağız. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki öğretmenlerimizin de bu Komisyonda dinlenilmesini hem sorunun tespiti anlamında önemli buluyorum" ifadelerini kullandı.

