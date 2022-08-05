Okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2022–2023 İstanbul okul servis ücretleri ne ne kadar, kaç TL?

Okul servis ücretleri ne kadar oldu sorusu, 2022 - 2023 eğitim öğretim döneminin yaklaşmasıyla birlikte iyice sorulur hale geldi. MEB Bakanı okulların ne zaman açılacağını açıklamasıyla birlikte okul servis ücretleri sıklıkla soruluyor. Ağustos ayına girdik ve okulların açılmasına neredeyse 1 ay kaldı. Çocuklarını servisle okula gönderecek ebeveynler, güncel İstanbul okul servis ücretlerini merak ediyor. Peki, 2023 okul servis ücretleri ne kadar oldu? İşte güncel okul servis ücretleri!
GÜNCEL İSTANBUL OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2022 – 2023 okul servis ücretlerinin tam olarak ne kadar olacağız henüz belirlenmezken, güncel fiyatı vatandaşlar sorguluyor. Mevcut tarifede alt limit 0-1 kilometre arası aylık 554 TL, 25 kilometreyi aşan her kilometre başına 11 lira 62 kuruş ödeme yapılmakta. Tam liste aşağıda yer alıyor.