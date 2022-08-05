Okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2022–2023 İstanbul okul servis ücretleri ne ne kadar, kaç TL?

Okul servis ücretleri ne kadar oldu sorusu, 2022 - 2023 eğitim öğretim döneminin yaklaşmasıyla birlikte iyice sorulur hale geldi. MEB Bakanı okulların ne zaman açılacağını açıklamasıyla birlikte okul servis ücretleri sıklıkla soruluyor. Ağustos ayına girdik ve okulların açılmasına neredeyse 1 ay kaldı. Çocuklarını servisle okula gönderecek ebeveynler, güncel İstanbul okul servis ücretlerini merak ediyor. Peki, 2023 okul servis ücretleri ne kadar oldu? İşte güncel okul servis ücretleri!