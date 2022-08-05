Haberler Yaşam Haberleri Okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2022–2023 İstanbul okul servis ücretleri ne ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 5.8.2022 17:20 Son Güncelleme: 5.8.2022 17:20

Okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2022–2023 İstanbul okul servis ücretleri ne ne kadar, kaç TL?

Yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte veliler okul servis ücretleri ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Özellikle MEB bakanının okullar ne zaman açılacağını açıklamasıyla birlikte gözler okul servis ücretlerine çevrildi. İstanbul’da okul servis ücretleri yakında görüşülecek. 2022 – 2023 eğitim öğretim dönemi 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Peki, okul servis ücretleri 2023 ne kadar oldu? Okular servis ücretleri ne kadar? İşte detaylar

Okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2022–2023 İstanbul okul servis ücretleri ne ne kadar, kaç TL?

Okul servis ücretleri ne kadar oldu sorusu, 2022 - 2023 eğitim öğretim döneminin yaklaşmasıyla birlikte iyice sorulur hale geldi. MEB Bakanı okulların ne zaman açılacağını açıklamasıyla birlikte okul servis ücretleri sıklıkla soruluyor. Ağustos ayına girdik ve okulların açılmasına neredeyse 1 ay kaldı. Çocuklarını servisle okula gönderecek ebeveynler, güncel İstanbul okul servis ücretlerini merak ediyor. Peki, 2023 okul servis ücretleri ne kadar oldu? İşte güncel okul servis ücretleri!

GÜNCEL İSTANBUL OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2022 – 2023 okul servis ücretlerinin tam olarak ne kadar olacağız henüz belirlenmezken, güncel fiyatı vatandaşlar sorguluyor. Mevcut tarifede alt limit 0-1 kilometre arası aylık 554 TL, 25 kilometreyi aşan her kilometre başına 11 lira 62 kuruş ödeme yapılmakta. Tam liste aşağıda yer alıyor.

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2023 NE KADAR OLDU?

İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) Başkan Vekili Aziz Baş, 15-20 Ağustos tarihleri arasında UKOME'ye yeni fiyat tarifesini teklif edeceklerini açıkladı. Şu anlık 2023 okul servis ücretleri ne kadar olacağına dair bir bilgi gelmedi.

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Okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2022–2023 İstanbul okul servis ücretleri ne ne kadar, kaç TL?
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