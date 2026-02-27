Okul servisi ile çarpışan motor kurye sürücüsü yaşamını yitirdi

Karabük'ün 5000 evler 75.yıl mahallesinde meydana gelen trafik kazasında bir motor kurye sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay 5000 evler 75.Yıl mahallesinde meydana geldi. Bir yemek firmasında motor kurye olarak çalışan 27 yaşındaki İran asıllı Yashar Ghasamı kullandığı motosikleti ile müşteriye siparişini götürürken H.K. idaresindeki okul servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motokuryelik yapan sürücü Ghasamı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, özel bir hastaneye kaldırıldı. Ghasamı, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

