Okul Yaşı Hesaplama - Çocuğun 1. Sınıfa Ve İlkokula Başlama Yaşı Hesaplama Nasıl Yapılır?

2022 2023 eğitim öğretim yılı için heyecanlanan aileler bir an evvel eylül ayının gelmesini bekliyor. Özellikle de ilk defa okula gidecek olan çocukları için 12 Eylül 2022 tarihini sabırsızlıkla bekleyen ebeveynler çocukları için okul yaşı hesaplama detaylarını merak ediyor. Yaşını dolduran ve eğitim hayatına katılmasını beklenen çocuklarımız için okul yaşı hesaplama 2022 – 2023 döneminde nasıl yapılıyor tüm detaylarını içeriğimizde topladık.

Okula Başlama Yaşı Nedir? Nasıl Hesaplanabilir?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen okula başlama yaşı için birçok kişinin aklında soru işareti oluşuyor. Keza MEB'in 10 Temmuz 2019 tarihinde yayınladığı son düzenlemeye göre birçok veli okula başlama yaşı hesaplama için nereden destek alabileceğini kestiremiyor. Bu konuda eğitim kurumlarından birebir destek alınabildiği gibi kişiler çocukları için bu hesaplamaları kendileri de yapabiliyor. Buna göre 1. sınıfa başlama yaşı için kullanabileceğiniz çeşitli online kaynaklar bulunuyor.

Daha net olması açısından her yaştaki ebeveynin kullanabileceği online kaynak desteklerinden birini direkt MEB kendisi hazırlamıştır. Online olarak çocukların okul yaşını anında hesaplayabilen bu sistem e okul yaş hesaplama olarak biliniyor. Tıkladığınız anda yeni bir panelin açılmasını sağlayan platforma çocuğunuzun doğum tarihini gün, ay ve yıl olarak yazmalısınız. Burada dikkat edilmesi gereken çocukların resmi kayıtlarda geçerli olan doğum tarihinin kullanılmasıdır. Keza resmi okul kayıtları bu Nüfus Müdürlüğü'nün kayıt bilgilerine göre gerçekleştirilir.

Kaç Doğumlu Çocuklar 2022 – 2023 Döneminde Okula Başlayabilir?

Okul yaşı hesaplama için MEB kaynaklı platformu kullanan kişileri çocuklarının okul yaşı hesaplamasında ay bazlı ilerlendiği görebilirler. Buna göre 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılı içerisinde okul kaydı isteğe bağlı ve zorunlu olan çocukların ay kriterleri şu şekildedir: