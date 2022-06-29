Haberler Yaşam Haberleri Okul Yaşı Hesaplama - Çocuğun 1. Sınıfa Ve İlkokula Başlama Yaşı Hesaplama Nasıl Yapılır?
Giriş Tarihi: 29.6.2022 16:36 Son Güncelleme: 29.6.2022 16:38

Okul Yaşı Hesaplama - Çocuğun 1. Sınıfa Ve İlkokula Başlama Yaşı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Okul Yaşı Hesaplama - Çocuğun 1. Sınıfa Ve İlkokula Başlama Yaşı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Her yıl binlerce ebeveyn okul çağına gelen çocukları için büyük bir heyecan duymaya devam ediyor. Özellikle de ilk defa okula gidecek çocukları için büyük bir bekleyişe girişen ebeveynler okul yaşı hesaplama 2022 – 2023 dönemine odaklanıyor. Gerek anaokulu gerek 1 sınıfa başlama yaşı olarak hangi dönemi baz alacaklarını kestiremeyen aileler için detaylı bir içerik hazırladık. Buna göre okul yaşı hesaplama, çocuğun 1. Sınıfa ve ilkokula başlama yaşı hesaplama nasıl yapılır, kaç doğumlular bu sene okula kayıt yaptırabilecek sizler için araştırdık.

2022 2023 eğitim öğretim yılı için heyecanlanan aileler bir an evvel eylül ayının gelmesini bekliyor. Özellikle de ilk defa okula gidecek olan çocukları için 12 Eylül 2022 tarihini sabırsızlıkla bekleyen ebeveynler çocukları için okul yaşı hesaplama detaylarını merak ediyor. Yaşını dolduran ve eğitim hayatına katılmasını beklenen çocuklarımız için okul yaşı hesaplama 2022 – 2023 döneminde nasıl yapılıyor tüm detaylarını içeriğimizde topladık.

Okula Başlama Yaşı Nedir? Nasıl Hesaplanabilir?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen okula başlama yaşı için birçok kişinin aklında soru işareti oluşuyor. Keza MEB'in 10 Temmuz 2019 tarihinde yayınladığı son düzenlemeye göre birçok veli okula başlama yaşı hesaplama için nereden destek alabileceğini kestiremiyor. Bu konuda eğitim kurumlarından birebir destek alınabildiği gibi kişiler çocukları için bu hesaplamaları kendileri de yapabiliyor. Buna göre 1. sınıfa başlama yaşı için kullanabileceğiniz çeşitli online kaynaklar bulunuyor.

Daha net olması açısından her yaştaki ebeveynin kullanabileceği online kaynak desteklerinden birini direkt MEB kendisi hazırlamıştır. Online olarak çocukların okul yaşını anında hesaplayabilen bu sistem e okul yaş hesaplama olarak biliniyor. Tıkladığınız anda yeni bir panelin açılmasını sağlayan platforma çocuğunuzun doğum tarihini gün, ay ve yıl olarak yazmalısınız. Burada dikkat edilmesi gereken çocukların resmi kayıtlarda geçerli olan doğum tarihinin kullanılmasıdır. Keza resmi okul kayıtları bu Nüfus Müdürlüğü'nün kayıt bilgilerine göre gerçekleştirilir.

Kaç Doğumlu Çocuklar 2022 – 2023 Döneminde Okula Başlayabilir?

Okul yaşı hesaplama için MEB kaynaklı platformu kullanan kişileri çocuklarının okul yaşı hesaplamasında ay bazlı ilerlendiği görebilirler. Buna göre 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılı içerisinde okul kaydı isteğe bağlı ve zorunlu olan çocukların ay kriterleri şu şekildedir:

  • 69 ayını dolduran kız ve erkek çocuklar: 2017 yılı içerisinde doğan ve 69 aylık sürecini tamamlayan çocuklar için okula başlama yaşı gelmiştir. Yeni yönetmelik gereğince bu süreci dolduran çocukların okul kayıtların yaptırılması zorunludur. Kayıt erteleme gibi bir durum söz konusu değildir.
  • 66, 67 ve 68 aylık kız ve erkek çocuklar: Millî Eğitim Bakanlığı eğitim yaş sınırına ulaşan kız ve erkek çocuklarının okul kayıtlarını zorunlu kabul eder. Öte yandan henüz bu sınıra ulaşmamış olan çocuklara da eğitim hakkını isteğe bağlı olarak kabul edebilir. Buna ailelerin izni ile ilkokul kaydı yapılabilen ve 2022 – 2023 döneminden faydalanabilecek çocukların 66, 67 ve 68 aylık süreçlerini tamamlaması beklenir.
  • 69, 70 ve 71 aylık kız ve erkek çocuklar: 2022 – 2023 eğitim dönemi için 69, 70 ve 71 aylık olan kız ve erkek çocukları için ebeveynler eğitim talebinde bulundursa çocukların yönlendirileceğim sınıf anaokulu olacaktır. Eğitime hazırlık için şart koşulmayan ancak aile isteğine bağlı olan bu durum için ya çocukların 1. sınıf kaydı için bir yıl daha beklenmeli ya da anasınıfına kaydı yaptırılabilir.

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Okul Yaşı Hesaplama - Çocuğun 1. Sınıfa Ve İlkokula Başlama Yaşı Hesaplama Nasıl Yapılır?
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