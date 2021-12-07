Okul yolunda tehlikeli yolculuk

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Usulca Mahallesi'nde yaşayan Mirza Orakçı, Silvan Malabadi İlköğretim Okulu'nda okuyan 3 çocuğunu kendi imkanları ile demir sac kullanarak yaptığı kayıkla Batman Barajı göletinden karşıya geçirerek okula götürüyor. Evlerinden baraj kenarına kadar 25 dakika yürüyor. 25 dakikalık kayık yolculuğundan sonra ise 10 dakikalık servis yolculuğu yaparak okullarına ulaşıyor. Her gün derinliği 60 metre olan baraj suyu üzerinde tehlikeli bir yolculuk yapmak zorunda kaldıklarını belirten baba Orakçı, okula ulaşımı kolaylaştıracak olan 4 kilometrelik yolun bir an önce yapılmasını beklediklerini söyledi.