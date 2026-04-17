Okula saldırı paylaşımı yapan şüphelinin evinde hücum yeleği çıktı

Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısının ardından emniyet görevlileri tarafından sosyal medya devriyeleri arttırıldı. Bu kapsamda Bağcılar ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde ikamet eden 17 yaşındaki M.A. isimli şahsın, suç unsuru içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Şüpheli ekiplerce adresinde yakalandı. Yapılan aramalarda şahsa ait olduğu belirlenen askeri kamuflaj, hücum yeleği, kompozit başlık, biber gazı ve bıçak ele geçirildi. Ayrıca 2 adet bilgisayar kasası ve bir cep telefonuna incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi. Şahıs ekiplerce adliyeye sevk edildi.

