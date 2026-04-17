Okula saldırı paylaşımı yapan şüphelinin evinde hücum yeleği çıktı

Giriş Tarihi: 17.04.2026 18:25

İstanbul Bağcılar'da okul saldırılarıyla ilgili sosyal medyada suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 17 yaşındaki genç yakalandı. Şahısın evinde, askeri kamuflaj, hücum yeleği, kompozit başlık, biber gazı ve bıçak ele geçirildi. Söz konusu olaylarla ilgili paylaşım yaptığı değerlendirilen “C31K” isimli oluşuma ait Telegram platformu üzerinde faaliyet gösteren 111 kanal kapatıldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısının ardından emniyet görevlileri tarafından sosyal medya devriyeleri arttırıldı. Bu kapsamda Bağcılar ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde ikamet eden 17 yaşındaki M.A. isimli şahsın, suç unsuru içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Şüpheli ekiplerce adresinde yakalandı. Yapılan aramalarda şahsa ait olduğu belirlenen askeri kamuflaj, hücum yeleği, kompozit başlık, biber gazı ve bıçak ele geçirildi. Ayrıca 2 adet bilgisayar kasası ve bir cep telefonuna incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi. Şahıs ekiplerce adliyeye sevk edildi.

