Okulda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu!

Giriş Tarihi: 9.9.2025 16:56 Son Güncelleme: 9.9.2025 16:59

İstanbul Başakşehir’de eğitim ve öğretimin başladığı ikinci gününde bir okulun bodrum katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Öğrenciler okuldan tahliye edilirken, bodrum katındaki yangına kısa sürede müdahale edilerek tehlike atlatıldı. Yangın nedeniyle öğrencilerin velilerine haber verilerek okulda eğitime 1 gün ara verildi.

Yangın saat 11.00 sıralarında Başak Mahallesi Erdem Beyazıt Caddesi'nde bulunan İBB Şair Erdem Beyazıt Ortaokulu'nun bodrum katında başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden okulun personeli, durumu yönetime bildirerek öğrencilerin tahliye edilmesini sağladı. İhbar üzerine okula polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan ya da dumandan etkilenen kimsenin olmadığı anlaşıldı. İtfaiye ekipleri, dumanla dolduğu belirlenen bodrum katındaki yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangın nedeniyle öğrencilerin velilerine haber verilerek okulda eğitime 1 gün ara verildi. Yangın haberini alarak okula gelen öğrenci velisi Yakup Süt, "Kırtasiyedeydim, fotokopi çektiriyordum. Yangın çıktığını duydum. Koşa koşa geldim çocuğumu almaya. Tedirgin olduk. Yetkililer ciddi bir şeyin olmadığını söyledi. Çocuklarımızı alıyoruz" dedi.

